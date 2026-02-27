La Justicia da la razón al Ayuntamiento: quitar al Che Guevara del callejero de Zaragoza fue "legal"

Placa del parque Teresa Perales, en el barrio del Actur de Zaragoza. Redes sociales Zaragoza

El parque Teresa Perales y la calle Ana María Suárez en el barrio del Actur, en Zaragoza, se llaman así desde hace más bien poco. A finales de 2021 el Ayuntamiento aprobó cambiar su nombre, dejando atrás las menciones al que fue comandante de la revolución cubana, Ernesto Che Guevara.

Una petición de Vox que se acordó con, en aquel entonces, el Gobierno de PP-Cs y que no estuvo extenta de polémica, pues pocos meses después del cambio no tardaron en llegar las reivindicaciones. Y lejos, pues la demanda de la asociación de Vecinos Actur Puente de Santiago, el Comité de Solidaridad Internacionalista y la Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón llegó hasta los tribunales.

La demana fue redactada, por cierto, por el abogado Pablo Muñoz -exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento bajo el mandato de Zaragoza en Común.

Ahora, cuatro años después, la Justicia ha acabado por darle la razón al Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso, señalando que el fallo confirma la legalidad del acuerdo del Gobierno de Zaragoza.

Además, se imponen las costas procesales a las tres partes recurrentes, lo que podría suponer un importe total de 1.500 euros.

Moción y tramitación

Recapitulando. En julio de 2019, el Pleno municipal aprobó una moción para iniciar los trámites para sustiuir los nombres de la calle 'Comandante Ernesto Che Guevara' y el parque 'Che Guevara' por los nombres de Ana María Suárez López -víctima del atentado terrorista de Cambrils en 2017- y Teresa Perales -nadadora paralímpica y Premio Princesa de Asturias del Deporte-.

Tras la tramitación del expediente y un periodo de exposición pública, el Gobierno de Zaragoza aprobó el cambio de forma definitiva en noviembre de 2021.

Las asociaciones recurrentes sostenían, principalmente, que el cambio de nombre no era un simple trámite administrativo, sino la revocación de un acuerdo anterior del Pleno, por lo que -a su juicio- solo el propio la coorporación municipal al completo podía adoptar esa decisión.

También alegaban falta de informes preceptivos y ausencia de motivación suficiente en el acuerdo municipal, además de una supuesta falta de competencia del Gobierno de Zaragoza para adoptar la medida.

Un procedimiento ordinario

Sin embargo, la sentencia concluye señalando que el cambio de denominación de una calle o parque no constituye una revocación formal de un acto administrativo previo, sino "un procedimiento ordinario de modificación de nombre regulado por la Ordenanza municipal".

Además, no consta que el nombre original tuviera carácter de distinción honorífica sometida a un reglamento especial.

La sentencia considera también que la decisión entra dentro de la potestad de la Administración en materia de denominación de vías públicas, y que "los tribunales solo pueden controlar que se respete la legalidad, no sustituir el criterio político u oportuno del Ayuntamiento".