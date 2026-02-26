Vox pide prohibir el burka en espacios públicos "por seguridad" y levanta las críticas de la izquierda: "Racistas"

"¿Os imagináis entrar al banco con un casco?", ha planteado la portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, a todos los presentes en el salón de plenos denunciando que "se permita entrar a mujeres con la cara tapada al Ayuntamiento".

Lo ha criticado basándose en términos de seguridad porque, a su juicio, "ni está bien que las mujeres entren con estas prendas ni tampoco los hombres con pasamontañas". Así, su grupo ha presentado una moción para resolver esta cuestión.

"El Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad. Las normas en los espacios públicos deben de ser iguales para todos. Para acceder a las dependencias haya que acceder con el rostro descubierto", ha declarado la edil, no sin recibir ciertas críticas desde la bancada izquierda.

"Debatir de un problema que no existe es bastante raro", ha cuestionado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien -pese a afirmar estar en contra del burka- ha acusado abiertamente a los de Abascal de ser "unos racistas".

"A mí no me gustan los racistas, ya sean católicos, romanos, árabes o no religiosos. Tampoco los machistas ni los fascistas", ha concluido Tomás.

"Esta es la diferencia entre una persona comunista y una liberal. Ustedes siempre quieren prohibir y buscan la adoctrinación", ha acusado Eva Torres a la concejal de Zaragoza en Común.

Parecido a Tomás ha opinado la portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, quien ha declarado que Vox "solo quiere agitar" y que, con esta moción, buscan "estar en contra de la religión musulmana".

Por su parte, la popular Pilar Cortés se ha mostrado de acuerdo con la moción de Vox, no solo porque se trata de "una cuestión de seguridad", sino porque "la alcaldesa ya solicitó hace días un informe para valorar la posibilidad de registrar los casos en este tipo de situaciones".

"¡Vaya, la alcaldesa ya lo ha hecho!", ha contestado Torres, quien sin ocultar su sorpresa ha expresado con cierto sarcasmo que lo importante "es que se regule la ley para todos los ciudadanos por igual". Palabras que han tenido una contestación por parte de Natalia Chueca, quien le ha explicado que esta medida ya está siendo estudiada en el contexto de la ordenanza cívica y ha lamentado "quitarle el protagonismo".

Eso sí, la propuesta de Vox ha salido adelante con el apoyo de PP. Tanto PSOE como Zaragoza en Común han votado en contra.