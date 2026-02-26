Vox le da la razón al PSOE y se une con la izquierda para exigir medidas ante el lío del tanatorio de Torrero

"Lamento tener que darle la razón al PSOE, pero en esta ocasión la tienen. Hacer de un servicio público tan importante una cuestión mercantil es una barbaridad". Así ha mostrado su apoyo el concejal de Vox, Armando Martínez, a la moción presentada por el partido socialista para criticar el actual modelo de gestión del Tanatorio municipal de Torrero.

Una concesión demanial a la empresa Mémora que, tal y como lo ha planteado la concejal socialista Ros Cihuelo, ha generado "efectos negativos sobre la libre competencia, la viabilidad de las pequeñas funerarias y la libertad de las familias".

Algo en lo que han coincidido tanto sus compañeros de bancada (Zaragoza en Común), como los de enfrente, pues tal como lo ha declarado Martínez el cambio administrativo "ha supuesto que 30 empresas locales estén en una situación crítica".

Cabe recordar que hace unas semanas el sector fúnebre mostró su rechazo a la subida de precios en las tarifas que ha producido la concesión demanial del Consistorio y que -según criticaron y como ha recalcado Martínez este jueves- ha dejado fuera a una treintena de empresas.

"Esta nueva fórmula ha generado que cuando se produce el fallecimiento la funeraria debe llamar a la concesionaria que, según parece, ya no da de forma inmediata el velatorio y se quedan muchas veces dando vueltas con el coche fúnebre", ha reclamado el concejal de Vox. Por todos estos motivos, ha expresado que "lamentablemente" en esta ocasión "el PSOE tiene la razón".

Cihuelo ha coincidido por su parte con la transaccional presentada por los de Abascal, en la que se insta al Gobierno municipal a encontrar las herramientas para solucionar y poder mediar en esta situación.

Una propuesta ante la que, de hecho, el propio concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dado el visto bueno recordando que el Gobierno de Aragón ya está trabajando para "intentar ayudar a las empresas huérfanas que pidieron emitir un informe sobre la competencia".

"Vamos a ayudar en ese proceso, reconociendo nuestra incapacidad legal como Ayuntamiento", ha confirmado el edil. En este sentido, no ha dudado en criticarle a la bancada de la izquierda que "ahora hablan de oligopolio, pero se trata de la misma empresa que había antes y cuando ustedes gobernaban les pareció cómodo".

El futuro del tranvía

Otro de los debates que se han tratado en el salón de plenos ha sido el de la segunda línea del tranvía, a la que, por cierto, este jueves el PP sí ha mostrado su oposición (tras rechazar una propuesta presentada por el PSOE).

El debate sobre el futuro de este transporte en Zaragoza ha regresado pleno a raíz de una moción presentada por Vox en la que se instaba al Gobierno municipal a publicar de forma "exhaustiva, accesible y detallada" todos los cortes e interrupciones del servicio producidos durante los últimos tres años.

La iniciativa, centrada en exigir mayor transparencia sobre las incidencias del servicio, ha derivado finalmente en un acuerdo entre PSOE, Vox y Zaragoza en Común para impulsar la ampliación del trazado actual y reabrir el debate sobre una segunda línea este-oeste.

El PSOE, a través de su concejal Chema Giral, han puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre una futura ampliación del tranvía o, incluso, la creación de una segunda línea, si bien este segundo asunto no ha tenido consenso.

En concreto, han pedido incluir en la próxima reunión Bilateral con el Gobierno de Aragón un convenio de financiación para ampliar la actual línea 1 del tranvía. Esta propuesta ha salido adelante con el apoyo tanto de Vox como de Zaragoza en Común y el voto en contra del PP.

Línea 2 del tranvía

En cuanto a la publicación de los cortes del tranvía, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha defendido que "no hay opacidad en los datos". "No todo son problemas en los cortes, hay algunos que son para que los zaragozanos puedan disfrutar de la ciudad", ha recalcado.

De igual forma, sobre la posible línea 2, también ha matizado que la alcaldesa planteó recientemente otra línea estratégica: conectar los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada mediante transporte de alta capacidad.

Flores, por su parte, ha acusado al PP de no querer que se conozca "la cantidad de cortes del tranvía" ya que estos son generados por "los propios eventos que crea el Ayuntamiento de Zaragoza para generar felicidad y jolgorio".



