La ampliación del tranvía se cuela entre las prioridades de los zaragozanos: es el segundo proyecto más reivindicado

Los zaragozanos han hablado. La ampliación de la línea del tranvía se coloca como la segunda prioridad más importante para los vecinos de Zaragoza. En este último tiempo, la línea de este servicio de transporte público ha dado mucho de qué hablar sobre su posible ampliación o, incluso, realización de la línea 2.

Así, los vecinos vuelven a reiterar la necesidad de su ampliación y, según el Barómetro municipal, lo colocan como la segunda prioridad con un 6,7% detrás de la necesidad del refuerzo cultural o la ampliación o mejora de las actividades culturales, que se lleva el primer puesto con un 8,1%.

El barómetro de la ciudad que se realiza a base de encuestas telefónicas a los vecinos de Zaragoza ha dejado claro que el transporte público está entre sus necesidades básicas que más remarcan como importante su refuerzo.

Se ve igualmente entre los tres principales problemas que los zaragozanos detectan en la capital aragonesa. Con un porcentaje del 16,3% valoran que el transporte público (autobuses y tranvía) como el mayor problema de la ciudad, al igual que el barómetro de los últimos nueve años. Seguido de la suciedad (11,9%) y el estado de calles y aceras (8,4%).

Casablanca, Miralbueno y Actur lo que más lo piden

La ampliación de la línea del tranvía ha ido creciendo en las prioridades de los ciudadanos ya que en ese mismo periodo del año 2025, se situaba como lo tercero más importante sobre lo que actuar y en el 2024 estaba en quinta posición.

Ahora se sitúa como la segunda demanda más reiterada por los zaragozanos para que el Ayuntamiento de Zaragoza actúe.

Pero, ¿quién lo pide con más insistencia? Entre ellos se encuentran Juntas Vecinales que ya gozan de este servicio público como Actur - Rey Fernando y Casablanca. A estos barrios se une Miralbueno, que a pesar de no tener conexión directa con el tranvía lo ve como máxima prioridad.

Por otra parte, la Junta Municipal Sur (Arcosur, Rosales del Canal) que vienen reivindicando la necesidad de ampliar la línea desde hace años para mejorar sus conexiones, está en segunda posición de prioridades. Al igual que la Junta de Oliver/Valdefierro y Torrero La Paz.

A pesar de ello, los zaragozanos no ponen una mala nota al servicio del tranvía que es premiado con un notable, exactamente, un 7,42. Supone así un descenso mínimo en comparación con el mismo periodo que el año pasado que lo puntuaron con un 7,46. Así, no alcanza la mejor nota de la última década registrada en el 2020 con un 7,70.

Los Bomberos, los más queridos

En líneas generales, los vecinos de Zaragoza se mantienen estables en cuanto a la satisfacción sobre la gestión de los servicios municipales que se mantiene en un bien rozando el notable a pesar de haber bajado algunas décimas.

Así, la nota de este primer trimestre de 2026 es de un 6,80 frente al 6,93 registrada en el mismo periodo de 2025.

Quienes se vuelven a colocar como uno de los servicios más queridos y con el que se muestran más satisfechos son los Bomberos de Zaragoza que se encuentran más cerca del sobresaliente con un 8,64, seguido del Servicio 010 con un 7,58 y el tranvía con un 7,42.

A la cola se encuentra el asfaltado y conservación de calles y mobiliario urbano con un 5,43, la accesibilidad y barreras arquitectónicas puntuada con un 6,07 y el servicio de bicicleta con un 6,38.

Satisfacción por vivir en Zaragoza

La encuesta también ha revelado cómo de satisfechos están los vecinos de vivir en su ciudad. El 47,9% de los encuestados revelan que están satisfechos y un 46,4% están muy satisfechos de hacerlo. Apenas hay un 4,5% poco satisfecho y un 0,7% nada.

Así, el barrio que se muestra más satisfecho en vivir en él es Miralbueno con un 98,4% frente a los vecinos de Delicias que es un 76,9%