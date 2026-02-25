PP y Vox llegan a un acuerdo 'in extremis' y consiguen salvar los 1.039 millones del presupuesto de Zaragoza para 2026

Tras meses de idas y venidas, reuniones y negociaciones contrarreloj, PP y Vox han logrado desbloquear los presupuestos de 2026 de Zaragoza.

El acuerdo alcanzado este miércoles, a menos de 24 horas de la votación, permitirá sacar adelante unas cuentas históricas de 1.039 millones de euros, las más elevadas en la historia de la capital aragonesa.

El pacto evita que la alcaldesa tenga que someterse a una cuestión de confianza, un escenario que en el entorno del Gobierno municipal consideraban de alto riesgo político.

No solo por lo que conllevaría atrasar un mes más las cuentas, sino porque el Ayuntamiento está a las puertas del ciclo electoral de 2027 y por la munición que daría a la oposición.

Fue dos días después de que se cerrara el acuerdo de presupuestos -tras meses de reuniones entre ambos partidos y con las elecciones autonómicas ya convocadas- cuando los cuatro concejales de Vox en su conjunto anunciaron el pasado mes de diciembre que se desmarcaban.

Un 'no' repentino que vino dado por dos "escollos" que, hasta este miércoles, no conseguían desatascar: la implantación de una Zona de Bajas Emisiones con sanciones y el gasto corriente "desmesurado" que, a su juicio, se solucionaría acotando la estructura en el Ayuntamiento.

Se abrió así un periodo de tiras y aflojas entre ambos partidos por dos cuestiones en las que (pese a coincidir) no acababan de cuadrar a gusto de todos. Hasta este miércoles, cuando se han dejado atrás las distancias y Chueca ha logrado esquivar la que iba a ser su última bala para aprobar los presupuestos: una cuestión de confianza.

Queda ahora por ver cómo se escenifica la nueva etapa en la relación entre ambos socios (sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido Vox en la Comunidad). Hasta ahora, la sintonía con Julio Calvo, de un perfil más moderado, había sido constante, pero el pulso por la Zona de Bajas Emisiones ha evidenciado un cambio en el equilibrio interno, con Eva Torres asumiendo un perfil más exigente en la negociación.

Con las cuentas encarriladas, el Gobierno municipal gana oxígeno para afrontar el tramo final de la legislatura. La votación de este jueves en el Consistorio servirá para oficializar un acuerdo que, tras días de incertidumbre, le daría la mayoría a Chueca y salvaría el 'match ball'.

