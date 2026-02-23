Los trabajadores de los centros de menores de Aragón irán a la huelga 3 días ante una situación "límite": "Esto es una vergüenza"

Jornada de huelga frente al IASS de los trabajadores de los centros de menores de Aragón E. E.

Un presupuesto adecuado, condiciones laborales dignas, más personal y una constitución inmediata de negociación. Estas son algunas de las exigencias de los trabajadores de los centros de menores de Aragón que CGT, UGT y CCOO han puesto sobre la mesa este lunes en relación con el Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores.

Los sindicatos califican la situación del sector como “desgastada”, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga de tres días, del 2 al 4 de marzo.

Pero, esta lucha no es nueva y es la tercera vez que el colectivo sale a las calles. No obstante, esta vez lo hacen con la diferencia de que es una huelga más larga. "La situación lo requiere, estamos al límite", ha afirmado Ángelica Mazo, integrante de la Comisión Ejecutiva de UGT Servicios Públicos Aragón.

Más personal y fin de turnos en solitario

En concreto, los sindicatos exigen que en los centros de protección terminen los turnos de una sola persona; que en los centros de reforma haya un mínimo de dos educadores o más por turno y la constitución inmediata de la mesa de negociación del convenio autonómico de protección y reforma para Aragón.

El refuerzo de las plantillas es otro de los puntos clave. Según denuncia, los educadores directos tienen actualmente el 100% de servicios mínimos durante la huelga, lo que evidencia -subraya Mazo- la falta de personal estructural en los centros.

Además, si en la próxima mediación prevista en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no se producen avances, los sindicatos mantendrán la convocatoria de huelga y organizarán concentraciones ante las Cortes de Aragón y frente a entidades gestoras como Ozanam, Rey Ardid y Kairós, entre otras.

Críticas a los "responsables"

Las organizaciones sindicales exigen a las empresas del sector “responsabilidades y soluciones inmediatas” y denuncia Mazo que, en algunos casos, no se está cumpliendo el convenio vigente.

“Tienen representación suficiente para afrontar las demandas, trabajar en una solución conjunta y firmar un convenio que ponga fin a la precariedad laboral y a la desprotección de los menores”, ha señalado.

Por ello, es fundamental que las empresas "se sienten a negociar". Así, los sindicatos también critican la ruptura de las negociaciones con la empresa mayoritaria del sector en Aragón.

Según explican, mientras se desarrollaban conversaciones, la compañía habría modificado su posición negociadora, lo que ha "quebrado el diálogo".

"Esto es una vergüenza. ¿De qué van?", ha criticado Mazo. Pero no son a los únicos a los que piden responsabilidades. Mazo asegura que el Gobierno de Aragón no se ha implicado lo suficiente y que podría "echar una mano" al sector de la formación de menores.

"Alguna 'perrica' más podría dar", ha señalado la representante de UGT, en referencia a un presupuesto congelado, otro de los problemas que envuelven a esta situación. Por ello, asegura que lo que falta para resolver esta situación es "voluntad".

Una cuestión más allá de lo laboral

Los sindicatos subrayan que el conflicto no está relacionado con el perfil de los menores ni con cuestiones migratorias. “No tiene nada que ver con ellos. Hay muchos menores que son de aquí”, ha explicado Alberto Echevarría, responsable de Enseñanza Primaria de CCOO.

A su juicio, el problema es estructural y afecta tanto a los profesionales como a los propios jóvenes atendidos. “Se trata de que estos chicos y chicas puedan integrarse en la sociedad y desarrollar un proyecto de vida”, ha defendido.

En esta línea, Héctor García, representante de CGT y trabajador del centro de menores de Juslibol, ha denunciado situaciones que, según afirma, evidencian la falta de recursos en algunos dispositivos. “En uno de los centros, para poder ducharse con agua caliente tenían que bajar a la cocina, calentar agua y subirla al baño”, ha relatado.

Con este escenario, los sindicatos insisten en la necesidad de cerrar un nuevo convenio colectivo que dé estabilidad al sector. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo en la próxima mediación, advierten de que las movilizaciones no van a parar.