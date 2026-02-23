Tirar colillas o escupir en el suelo: los comportamientos incívicos dejan 435 multas en Delicias en tan solo un mes

Hace poco más de un mes que la campaña de limpieza intensiva del Ayuntamiento de Zaragoza se extendió al barrio de Delicias, tras finalizarse en el Casco Histórico con un total de 694 multas (en aquel entonces). Una cifra que, en cuestión de cinco semanas se ha acercado bastante en el distrito más poblado de la capital, donde -según datos oficiales- ya se han interpuesto 435 sanciones.

La mayoría de ellas, 251, han sido por no llevar líquido desinfectante para la disolución del orín de los perros, seguidas de las sanciones por no depositar la basura dentro de los contenedores (que han sido ya bastante inferiores: 98).

Pero el incivismo no se queda solo en este tipo de actos. Al menos 7 personas han sido multadas por tirar las colillas del cigarro al suelo y unas 19 por escupir en la vía pública.

Unas 17 personas han sido sancionadas por orinar en la vía pública, otras 5 por llevar a sus mascotas sueltas (es decir, sin correa) por la calle y 4 por no recoger las necesidades de sus animales.

Todos estos comportamientos, además de otros actos incívicos, son sancionables y se pueden llegar a poner multas de hasta 3.000 euros en función de la gravedad.

Por ejemplo, depositar basura fuera del horario o fuera de los contenedores conlleva una sanción de hasta 750 euros; no recoger los excrementos de los perros supone una multa de hasta 750 euros, y no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines son otros 750 euros.

Además, realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle está penado con 750 euros, y por realizar grafitis en bienes de interés cultural se puede recibir una multa de 3.000 euros. Tirar colillas al suelo, por ejemplo, está sancionado también con hasta 750 euros.

Durante la campaña, tal y como lo avanzó la alcaldesa Natalia Chueca en la presentación, se prestará especial atención, además, a los "puntos negros" que ya se tienen localizados en este y otros distritos (donde también se extenderá la medida).

En el caso concreto de Delicias, se han detectado puntos en los que vecinos, bares y comercios depositan residuos, muebles y enseres durante todo el día fuera de los contenedores, siendo mayor la incidencia en las calles aledañas a calle Delicias y en otras de la zona como Don Pedro de Luna, Sangenis, calle Zapata, Mompeón Motos y San Antonio, entre otras.