Zaragoza recupera una de sus grandes zonas verdes: el parque Bruil acogerá 100 nuevos árboles

El proceso de recuperación del Parque Bruil, donde se siguen realizando tratamientos de desratización en doce puntos distintos, continúa. Este fin de semana se lleva a cabo la plantación de cien nuevos árboles que reforzarán la presencia de distintas especies en este espacio verde de Zaragoza. A continuación, el servicio de Parques e Infraestructura Verde va a continuar con los trabajos de recuperación y mantenimiento del Parque, de manera que pueda reabrirse íntegramente para su uso ciudadano esta primavera.



Las plantaciones de arbolado de este fin de semana se realizan en dos jornadas distintas: este sábado se ha realizado una primera plantación simbólica de la mano de Salgar, empresa aragonesa que colaboradora de El Bosque de los Zaragozanos y cuya aportación ha hecho posible la incorporación de estos nuevos 100 ejemplares a este gran proyecto colaborativo.



El domingo la plantación cuenta con la participación de las entidades vecinales y sociales del entorno del Parque Bruil, invitadas a una jornada abierta en la que también está previsto ofrecer una charla sobre los beneficios medioambientales que tiene la plantación de arbolado y el cuidado de la naturaleza.

En esta temporada de plantaciones del Bosque de los Zaragozanos el objetivo es incorporar 50.000 nuevos árboles y arbustos, que se sumarán a los 205.000 plantados ya en las cuatro temporadas anteriores. El Bosque de los Zaragozanos es un proyecto de colaboración público privada en la que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta como socio estratégico con ECODES.

En la actual temporada de plantaciones de El Bosque de los Zaragozanos se está haciendo hincapié no sólo en naturalizar espacios periurbanos, sino también en el entorno puramente urbano, de manera que el proyecto refuerce también la política de plantaciones y recuperación del verde urbano que se lleva a cabo en todos los distritos y barrios de Zaragoza.



El proyecto redactado para el Parque Bruil incluye, específicamente, la plantación de estas especies arbóreas:

Olmo, 24

Arce, 19

Arce de Montpellier, 7

Almez, 6

Árbol del amor, 6

Fresno, 23

Morera, 3

Chopo, 12

Se trata de especies autóctonas de baja o moderada alergenicidad y adaptadas al clima y la situación geográfica de Zaragoza. Se prioriza la hoja caduca para favorecer sombras en verano y soleados en invierno, así como árboles con interés para la avifauna, tanto por sus frutos, si los hay, como para ser posaderos. Los árboles serán distribuidos de manera concreta para combinarse con los ya existentes o para favorecer, por ejemplo, la conexión del parque con las riberas del Huerva, actualmente fase también de recuperación.



La plantación de estos árboles en un ámbito urbano se suma al Plan de Reposición del Arbolado que ya está en marcha y que supondrá la plantación de 2.000 ejemplares en viario, y a la actividad propia del Bosque de los Zaragozanos, que esta quinta temporada plantea crecer en estos meses en más de 50.000 ejemplares, con el objetivo de rozar los 260.000 árboles y arbustos plantados tanto fuera como dentro de la ciudad.

Recuperación del parque Bruil

Como se recordará, el Parque Bruil fue vallado hace un mes a raíz de los los informes emitidos por los servicios de Salud Pública e Infraestructura Verde, que constataron la situación de insalubridad del parque, así como el deterioro de algunos elementos de esta zona verde.

El vallado permanecerá hasta la llegada de la primavera. En aquel momento, las 26 personas sin techo que dormían en el parque fueron invitadas a registrarse en el Albergue Municipal, algo que aceptó la mayor parte de ellas.



El vallado instalado permite una zona de paso para los vecinos, además de mantener abierta la zona de ocio deportiva. Asimismo, en la zona restringida continúan los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores y vectores transmisores de enfermedades.



Así, una vez hecha la desinsectación y limpieza iniciales, se instalaron doce puntos para la captura de roedores que siguen supervisándose de manera regular para ir luchando contra su presencia en este parque. Se han instalado 7 trampas mecánicas, 3 estaciones ecológicas de captura (ecobox) y 2 trampas en papeleras.



Ahora, una vez plantados los 100 nuevos árboles, comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes.



El planteamiento técnico para la recuperación del Parque Bruil propone que el espacio permanezca cerrado mientras se llevan a cabo y consolidan los trabajos previstos, de manera que esta primavera se pueda volver a abrir a su uso ciudadano con todas las garantías de salubridad y con una mejor situación de toda la infraestructura verde.

Entre los trabajos que se van a llevar ahora a cabo, figuran la reparación de sistemas de riego (19 actuaciones necesarias por daños vandálicos), la recuperación de 6.000 m² de césped, la puesta de mobiliario urbano y áreas infantiles (61 actuaciones de reparación).