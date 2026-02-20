Zaragoza vuelve a pedir los 22 millones de ayudas que se perderían si se quitan las multas de la ZBE como pide Vox

El Ayuntamiento de Zaragoza prepara ya la documentación necesaria para participar en la convocatoria de ayudas directas al transporte urbano que acaba de lanzar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La solicitud de dichas ayudas tiene como único y gran objetivo mantener las actuales bonificaciones al precio final que abonan los usuarios del autobús y el tranvía en Zaragoza, lo que supone un evidente beneficio para la ciudadanía.

En concreto, el Ministerio plantea mantener las ayudas actualmente vigentes hasta finales de este año, incluyendo los abonos gratuitos para los menores de 8 a 14 años; el descuento del 50% en los abonos para jóvenes; y el 20% de descuento para las validaciones con tarjeta multiviaje (tarjeta bus, tarjeta ciudadana, tarjeta lazo), que es además suplementado con otro 20% por parte del Ayuntamiento, por lo que el precio final que se abona es un 40% inferior a la tarifa.

Es decir, sin estas ayudas el 40% deberá pagarse del bolsillo de los ciudadanos o bien subiendo los impuestos para afrontar la diferencia desde el Consistorio.

Estas ayudas están condicionadas, tal y como especifica expresamente la Resolución ministerial, a una "implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones", aspecto que se deberá justificar a través de distintas cuestiones, entre ellas con un "régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente". Precisamente, lo que desde Vox quieren eliminar.

Las ayudas recibidas hasta ahora, y que se pretende seguir recibiendo, suponen para el Ayuntamiento de Zaragoza unos ingresos anuales de más de 22 millones de euros. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "esta cantidad es irrenunciable no sólo para el Ayuntamiento de Zaragoza sino, especialmente, para la propia ciudadanía, que es la beneficiaria directa de las ayudas del Ministerio".

"Es nuestra prioridad -ha indicado- no dejar a Zaragoza fuera de este ámbito de ayudas porque nosotros trabajamos para nuestros ciudadanos y sus intereses".

"Es cierto -ha recordado Gaudes- que estas ayudas están condicionadas a la aplicación activa de la Zona de Bajas Emisiones. Pero nosotros no somos un Gobierno antisistema. Las Zonas de Bajas Emisiones, nos gusten más o menos, están reguladas por leyes a las que no es posible oponerse de manera directa. Incumplir normas no está en nuestra hoja de ruta. Otra cosa será -ha finalizado- que se pueda trabajar en el futuro, con mayorías suficientes, para limitar estos condicionantes o conseguir con las mayorías necesarias, como hemos defendido siempre, que cada ciudad tenga una ZBE adecuada y proporcionada, que no perjudique a sus ciudadanos".