Los vecinos desalojados por la crecida del Ebro ya pueden volver a sus casas: se desactiva el plan de Emergencias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desactivado este viernes, a las 11.00, el Plan Municipal de Emergencias ante el descenso del caudal del río Ebro que se sitúa ya en 1.282 metros cúbicos por segundo. La crecida, por tanto, va en descenso sin que se hayan producido afecciones importantes en la ciudad.

A partir de ahora, los vecinos de la urbanización Torre Urzáiz pueden volver ya a sus casas, después de que Bomberos y Protección Civil y Policía Local hayan supervisado esta mañana toda la zona, comprobando que no hay peligro. También se ha revisado la zona del Parque del Agua y la Torre del Agua, y se ha abierto ya el aparcamiento del parking sur (situado junto al Teatro Arbolé). Los caminos cortados se irán abriendo progresivamente, por lo que la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a los vecinos que, al igual que han hecho estos días, respeten las indicaciones hasta su retirada.

El Consistorio, que ha estado durante estos días en contacto permanente con la CHE, comunicará las afecciones que se hayan podido detectar en las motas a la Confederación, organismo competente de su mantenimiento, para prepararlas ante próximas avenidas. Bravo ha agradecido al operativo municipal de la emergencia el esfuerzo y trabajo de estos días, en una crecida que se ha quedado por debajo de las primeras estimaciones y que ha servido de "ensayo" para las próximas.

Vuelven los vecinos de Los Huertos

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha autorizado esta mañana el regreso a sus viviendas de todas las personas desalojadas de la urbanización Los Huertos de Alfajarín, una vez que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han revisado el estado de la mota de protección y constatado la mejoría de la situación.

Tras la evaluación técnica, la CHE ha trasladado su informe favorable al director del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PROCINAR), lo que ha permitido activar el dispositivo de retorno y realojo, coordinado por Protección Civil, en el que han participado Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alfajarín.

Señalan que la crecida ordinaria del Ebro continúa evolucionando "sin incidencias destacadas y con tendencia descendente progresiva", aunque el río mantiene niveles elevados dentro de la normalidad del episodio.

En paralelo, el equipo de logística de Protección Civil desplegado en Pina de Ebro comenzará su repliegue a primera hora de esta tarde. A partir de ese momento, el ayuntamiento de la localidad asumirá los trabajos preventivos con medios municipales durante el fin de semana. El Gobierno de Aragón mantiene activado el PROCINAR en fase de alerta y continuará con el seguimiento técnico del río en coordinación con los ayuntamientos de las riberas Alta y Baja.