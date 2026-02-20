Un concejal del PSOE en Zaragoza pregunta al PP en latín por la línea 2 del tranvía: ¡Habemus currus electricus!

"Si la ciudad sigue creciendo, será necesario acometer una segunda línea del tranvía". Esas fueron las palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que abrieron la puerta a una posible nueva infraestructura en la ciudad. Una posibilidad que no han tardado en recoger desde el PSOE, llegando incluso a preguntar cómo se pretende acometer la obra hasta en latín.

"¡Habemus currus electricus linea duo! Que traducido es tenemos carro eléctrico línea 2", ha exclamado el concejal socialista Chema Giral, quien no ha dudado usar la frase que anuncia el nombramiento de un nuevo Papa para resaltar lo extraordinario de la noticia.

Palabras y un uso de la lengua indoeuropea que ha sorprendido y divertido a todos los presentes. De hecho, la propia concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha mostrado su "fascinación" por "el dominio del latín del señor Giral". "Como se nota que es usted un humanista, el resto hubiéramos dicho tranvius pero usted no, ha ido a la definición precisa", ha alabado entre risas Gaudes.

No obstante, la edil ha dejado atrás el latín y ha optado por responder al socialista en castellano, asegurándole que "el Gobierno municipal va a estudiar cómo mejorar la Movilidad de la ciudad" pensando, eso sí, en los desarrollos futuros como Arcosur. Así, se ha referido a la ampliación de la línea 1 del tranvía, ante la que el Ayuntamiento "ya está valorando distintas opciones".

También en castellano, Giral no ha dudado en mostrarse insistente, llegando a repreguntar por la segunda línea del tranvía. "No me ha dicho nada de cómo se va a llevar a cabo, habla usted de la nueva Movilidad teniendo en cuenta la Zaragoza de dentro de 10 años, pero, ¿qué pasa con los barrios ya consolidados que demandan esa línea 2? Espero que me concrete un poco más... ¿o solo fue un aire de la campaña electoral por parte de la alcaldesa?".

Una pregunta con la que ha comenzado a subir el tono del debate, con Gaudes proponiéndolo a Giral "pedir al Gobierno de Sánchez los 185 millones que ha dado a otras ciudades". Y ha ido un paso más allá: "¿Por qué cuando vino Pedro Sánchez a pasear a Aragón junto a la ahora líder del PSOE en la Comunidad no mencionaron esa segunda línea del tranvía?".

Así, Gaudes ha vuelto a insistir en que desde el servicio de Movilidad "ya se está trabajando de manera integral para acometer las necesidades de la ciudad en los años 2034-37". "Un plan por lo menos hay, no como ustedes que vienen a hablar de la línea 2 continuando con la gran farsa del Partido Socialista, porque no es ni viable. Algo que dijeron los servicios técnicos de esta casa", ha concluido la edil.