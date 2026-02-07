Los vecinos de Utebo urgen la instalación de semáforos tras las obras de la carretera Logroño: "Es por seguridad"

Infografía de la actuación una vez finalizadas las obras en la N-232 en Utebo. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las reformas de la N-232 de la carretera Logroño, a la altura de Utebo, ya han entrado en la última fase para que se convierta en un paseo ciudadano.

Con cuatro nuevas rotondas, pasos de peatones o el estreno de un carril bici, queda pendiente una de las cuestiones más importantes: la instalación o no de semáforos en la nueva arteria urbana.

En este sentido, la Asociación Vecinal Utebo-Avanza ha mostrado su preocupación ante la ausencia de avances en este asunto. La presidenta, María Luisa García, ha explicado que se trata de un proyecto que ya se redactó en el mandato anterior, y con el que ya tuvieron distintas reuniones.

De este modo, el Ayuntamiento de Utebo se comprometía "a instalar semáforos en los diversos cruces del nuevo paseo ciudadano". Por eso, se incluyó por parte de la concejalía de Transportes una previsión de obra civil, de modo que solo quedaba incluir el cableado y los semáforos.

Así, para la asociación, la mayor preocupación es que no exista una partida presupuestaria en 2026 para esta actuación. Aunque dudan que de cara al verano, cuando se espera que finalicen las obras, "sean capaces de disponer de una partida, redactar el proyecto, así como licitar y ejecutarlo".

Obras en Utebo. ???

De esta manera, inciden en que instalar semáforos "es conveniente para la seguridad de todos" ya que cuando las obras estén finalizadas, será una zona muy transitada y necesaria de acometer una regulación dada la intensidad del tráfico y el flujo de peatones que posiblemente se verán incrementados con este nuevo vial.

"Pasamos los que vamos a hacer la compra al Alcampo, los que vamos dirección Zaragoza... hay una afluencia tremenda. Además de todos los desvíos que hay para entrar a Utebo, con un montón de polígonos", ha concluido.

La otra cara

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Utebo han explicado que están dispuestos a la colocación de semáforos "cuando sea posible". Un asunto que se ha confirmado en las diferentes reuniones que ya han realizado.

Desde su posición, han señalado que es un proyecto que depende de más partes. "Cuando la obra esté finalizada y sea cedida por parte del Ministerio de Transportes al municipio, se procederá a esa colocación", han señalado. Reuniones que, además, aseguran que también han tenido.

Asimismo, dicen necesitar "el informe de la Policía", y así observar el funcionamiento del nuevo paseo para avanzar con dicha instalación.

Por último, desde el consistorio han enfatizado en que "en ningún momento ni alcaldía ni el equipo de gobierno se ha negado a la instalación de los semáforos".