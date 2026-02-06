Todo listo para que los vecinos de Zaragoza voten este domingo: 124 colegios electorales, 918 mesas y 1.836 urnas

Una cabina para votar en el Ayuntamiento de Zaragoza E. E.

Zaragoza ya está lista para votar este domingo. El 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas y el Ayuntamiento de la ciudad ya tiene todo el dispositivo preparado en los 124 colegios electorales de Zaragoza.

Más de 510.000 zaragozanos están llamados a votar en la próxima cita electoral. Para hacer frente a ello, se han trasladado 1.836 urnas y 627 cabinas repartidos por todos los colegios electorales. Entre ellos se encuentran equipamientos municipales como 11 centros cívicos y dos Juntas de Distrito y el Edificio del Seminario.

La Casa Consistorial también se abrirá a los ciudadanos conformando así el colegio electoral más grande de Aragón con hasta 14 mesas electorales.

Para toda la logística ha estado al frente la Oficina de Organización del Ayuntamiento que "empezó a trabajar a finales de noviembre con el Instituto Nacional de Estadística y de la mano de la Junta Electoral para la preparación y todo lo que tiene que ver con los censos".

Ante la gran envergadura de estas elecciones tanto en número de votantes en la ciudad como de mesas electorales, el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha señalado que trabajarán "300 trabajadores municipales que van a estar a cargo del dispositivo".

228 empleados ejercerán de auxiliares de la mesa electoral, personal de mantenimiento y oficiales de los edificios municipales habilitados como colegio electoral.

Mientras, 17 funcionarios atenderán al público de manera presencial y telefónica en las dependencias de la calle Domingo Miral y 18 trabajadores con vehículo para atender las urgencias sobrevenidas, como la reposición de urnas, papeletas electorales, traslado de mesas o posibles incidencias.

A todos ellos se suman los agentes de la Policía Local, que participan activamente con el dispositivo para garantizar el orden público durante la jornada.

Al mismo tiempo, durante los días previos, las brigadas municipales han realizado trabajos para suprimir las barreras arquitectónicas en los colegios electorales que presentaban cierta dificultad de acceso con el objetivo de garantizar al máximo la participación.

Además del trabajo de la jornada electoral, el trabajocontinúa después con el desmontaje de los colegios electorales: "Esa misma noche ya los trabajadores municipales comenzarán a desmontar las cabinas, a recogerlas y a recoger también todo el material para traerlo a la oficina y que la vida continúe el día 9 de febrero de febrero", ha señalado Mendoza.

Un censo electoral de 511.855 votantes

El Ayuntamiento de Zaragoza celebró el pasado 14 de enero un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales.

Mediante un procedimiento informático, se han elegido 14.688 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 511.855 residentes en el municipio.

En total, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se ha designado un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

La Oficina de Organización y Servicios Generales se encarga de centralizar y coordinar todo el operativo municipal, además de actuar como enlace con la Junta Electoral de Zona de Zaragoza, a la que se facilita los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para el desarrollo de los comicios.

La Oficina se ocupa también de la gestión del censo electoral, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en concreto, de la exposición pública, el envío de las notificaciones, las reclamaciones, la composición de las mesas electorales y el nombramiento del personal de apoyo a los colegios electorales.

Desde el envío de la notificación, el Ayuntamiento habilitó un horario de atención en la Oficina situada en la calle Domingo Miral para atender a los miembros de mesa, resolver las posibles dudas y entregar una guía con las instrucciones que deben seguir para el buen funcionamiento de la jornada.