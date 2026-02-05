Zaragoza reivindica el lugar de las mujeres en la ciencia: "Invertir en investigación es invertir en futuro"

Cada vez son más las mujeres y niñas que se adentran en el mundo de las ciencias. Sin embargo, todavía quedan muchos pasos para que no se sientan solas. En este sentido, la Universidad de Zaragoza ha presentado este jueves la sexta edición de la campaña "Soy Científica. Vivo en tu barrio".

Así, durante todo el mes de febrero se podrán visitar en Gran Vía (junto al Paraninfo) expositores con fotografías de gran formato de investigadoras, tomadas fuera del laboratorio y realizando actividades cotidianas. Todo con el fin de reivindicar el papel que tienen, romper con la brecha de género y ofrecer referentes cercanos a las niñas y adolescentes.

Además, busca romper estereotipos contraproducentes, que presentan a las científicas como heroínas, frikis o con escasa vida social, lo que puede desmotivar a niñas y adolescentes, haciéndoles renunciar a su posible vocación científica.

Se trata de una campaña promovida por el Vicerrectorado de Política Científica y la Unidad de Cultura Científica de Unizar, que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F).

Inauguración

Esta iniciativa permite poner el foco en las mujeres científicas que viven en nuestra misma ciudad y también realizan tareas cotidianas como hacer deporte, ir en tranvía o hacer la compra.

En la inauguración, las protagonistas han sido 11 investigadoras en representación de los distintos institutos universitarios de investigación propios y mixtos de Unizar, además de una representante de la Facultad de Medicina, adscrita al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), que se une por primera vez a esta iniciativa.

De este modo, una de estas científicas es Ana Serrano, investigadora del Instituto de Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar), quien ha puesto en valor esta iniciativa.

"Esta campaña nos permite mostrar que no somos esos retratos idealizados de bata blanca y probeta, sino personas reales que investigamos, trabajamos, pensamos, nos equivocamos y seguimos aprendiendo, desde disciplinas muy diversas, pero con un objetivo común: generar conocimiento", ha valorado.

Instituciones y mujeres científicas en el Paraninfo de Zaragoza. E.E

A lo que ha añadido que la ciencia está presente en el día a día y la importancia que tiene de que sea visible en la calle. "Es una forma de conectar ese trabajo con las instituciones y con la sociedad, y de reforzar la idea de que invertir en investigación es invertir en futuro", ha destacado.

Al acto también han asistido representantes como la vicerrectora de Política Científica, Pilar Pina, quien ha explicado que se trata de un proyecto "consolidado" y que "tiene que perdurar en el tiempo". Así, el objetivo, asegura, es claro: "Acercar la ciencia de todos los ámbitos que se lleva a cabo en Unizar a todas las mujeres".

En la misma línea, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asegurado que, precisamente, la labor del día a día en la Universidad "es el motor que impulsa el programa de nuestra sociedad".

Asimismo, han estado presentes instituciones que colaboran en la iniciativa como el director de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

Además del respaldo de la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán; la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, Marisa Feijóo; de la jefa de Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Rosa Gaspar y de los directores de los Institutos Universitarios de Investigación participantes.

Liderazgo de las mujeres

Y es que, aunque la brecha de género se ha reducido en las últimas décadas, sigue siendo una realidad. En la actualidad, con datos de 2025, el número total de Personal Docente e Investigador (PDI) en términos generales es del 51,54% en mujeres.

Esta presencia paritaria de la mujer en la Universidad de Zaragoza se refleja también en el número de estudiantes. Actualmente, los últimos datos de 2025 reflejan que existe un 53,62% de alumnas matriculadas.

Sin embargo, en cuanto al liderazgo de la mujer en investigación se observa una tendencia ascendente. El porcentaje de mujeres que lideran estos proyectos se queda en el 35,58%.

Con ello, los pasos de la mujer en el mundo de la ciencia son una realidad, aunque todavía pueden ser muchos más.