El TSJA avala el blindaje de Ejea de los Caballeros contra macroproyectos de renovables de Forestalia

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros de proteger su territorio frente a los grandes proyectos de energía renovable.

La compañía Forestalia había recurrido la medida al verse impedida para instalar 261 aerogeneradores y dos plantas solares, pero la sentencia rechaza todos sus argumentos y le impone el pago de las costas judiciales.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la alcaldesa, Teresa Ladrero (PSOE), a la cabeza, impulsó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar la expansión de estos proyectos en el término municipal.

La resolución ratifica la competencia del Ayuntamiento para ordenar la instalación de actividades en su término municipal. Además, descarta que exista desviación de poder, invasión de competencias o una infracción del principio de unidad de mercado.

Desde IU creen que la desestimación del recurso de Forestalia es “una victoria política, jurídica y social” construida desde lo local y desde las instituciones.

“Es una demostración de que, frente a los gigantes energéticos, la organización, la coherencia y la lucha por el territorio liderada por las plataformas en defensa de los paisajes dan resultados”, apuntan desde la formación.

Paralelamente, Izquierda Unida ha exigido al Gobierno de Aragón “la paralización de todos los expedientes de Forestalia hasta que se aclaren las sospechas fundadas de ilegalidad que hay en todos ellos y sobre la propia empresa, a raíz de las noticias que se van conociendo”.

Esta historia se inicia hace cuatro años, a finales de 2021 y principios de 2022, cuando la comarca de las Cinco Villas conoció la intención de Forestalia de instalar hasta 650 aerogeneradores, cerca de 200 de ellos en el término municipal de Ejea de los Caballeros.

Se trataba de aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y grandes infraestructuras asociadas, que pretendían implantarse sobre suelo rústico, afectando de manera irreversible a la agricultura, la ganadería, el paisaje, la biodiversidad, el turismo y la salud de las personas.

Ante esta amenaza, el Ayuntamiento de Ejea inició a comienzos de 2022 la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de ordenar el territorio y protegerlo frente a una implantación masiva y desordenada de macroproyectos energéticos. Un proceso largo, complejo y profundamente político, que tuvo un punto de inflexión en octubre de 2023 con la entrada de Izquierda Unida en el gobierno municipal.