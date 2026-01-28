Zaragoza rinde homenaje a sus nueve ciudadanos 'ejemplares' en un emotivo acto: "Nunca pensé que recibiría algo así"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado el título de 'Zaragozano Ejemplar' a nueve vecinos y vecinas por su dedicación y compromiso diario con la ciudad, en un acto que se ha celebrado este martes 28 de enero en la Casa Consistorial presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca.

Por segundo año consecutivo, la entrega de esta distinción, que tradicionalmente se celebraba durante las Fiestas del Pilar, se ha celebrado coincidiendo con la festividad de San Valero.

A las 19.30, el salón de recepciones del Consistorio se ha llenado de familiares y allegados que han querido acompañar a los homenajeados en este acto, al que también ha asistido parte de la corporación municipal y representantes de las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas.

En total, el Área de Participación y Régimen Interior, a través del Consejo de Ciudad, ha recibido siete candidaturas. Carmen Moraga, Ester Salas (a título póstumo), Ignacio Lahorga, José María Marteles, Ángel Guinda (a título póstumo), Genoveva Crespo y José María Marín han sido los protagonistas de este acto, junto con Jorge García y Natalia Román (ambos a título póstumo), víctimas mortales de un alud el pasado mes de diciembre.

Jorge y Natalia fueron las propuestas realizadas por la alcaldesa, por "representar el ideal de ciudadanos que honran su tierra mediante el servicio, la excelencia y la generosidad". La regidora ha sido quien ha entregado el galardón a los familiares de ambos, en un emotivo momento en el que han recordado "el gran amor y cariño que sentían por Zaragoza"

"Mis hijos y yo estamos profundamente agradecidos. Jorge era ejemplar, siempre buscando la felicidad de los demás. Su pérdida nos destroza, pero se fue feliz junto a Natalia, su gran amor, en el Pirineo aragonés. En nombre de Jorge, gracias, alcaldesa, y gracias a Zaragoza, su ciudad natal", ha expresado la madre de García, Pilar Villanova.

Unas emotivas palabras que han precedido a las de Juan José Román, padre de Natalia Román."Recibir este reconocimiento es una gran responsabilidad. Todo lo que hizo lo hizo con pasión y dejó una marca en todos nosotros. Recordaremos siempre el cariño que ambos sentían por su ciudad", ha afirmado, con la voz entrecortada.

Genoveva Crespo, periodista zaragozana, ha afirmado que es "un honor compartir este momento con personas que han querido tanto a la ciudad". Un reconocimiento que, a partir de ahora, le animará a "ser ejemplar cada día".

"Quiero que sepas que te quiero"

Seguidamente ha recogido el galardón José María Marín Velázquez, quien ha sido galardonado por su larga trayectoria en el mundo de la educación. "Fueron mis padres quienes me inculcaron los valores que hicieron que acabara formando personas", ha comenzado, agradeciendo a su mujer "el apoyo durante estos 50 años" y a quien ha pedido disculpas "por esos ratos de trabajo" en los que no han podido estar juntos. "Lo siento y que sepas que te quiero", ha expresado.

Ignacio Lahorga, joven zaragozano que utiliza las redes sociales como herramienta para difundir valores humanos, ha destacado la importancia de la humanidad y la unión, asegurando que su trabajo busca "mostrar el lado humano de las personas y recordar que comprendernos y unirnos es el único camino".

José María Marteles, un referente indiscutible del sector hostelero en la provincia a nivel personal y empresarial, ha asegurado que la suya es "una profesión que exige mucho". "Pero me lo ha dado todo y volvería a elegirla una y otra vez", ha concluido el fundador de la Asociación Empresarial de Cafés y Bares de Zaragoza.

Carmen Moraga Rubio ha sido reconocida como 'Zaragozana Ejemplar' a sus 97 años y asegura que "nunca" pensó "recibir algo así". Procedente de Fuentespina (Burgos), Carmen llegó al barrio de Valdefierro a sus 26 años, donde cuenta que formó una familia y conoció a sus vecinos a los que describe como "solidarios y muy trabajadores".

Ester Salas, en palabras de su hermana Sonia (quien ha recogido el galardón a título póstumo), era una "activista convencida que decidió que las personas con discapacidad no podían ser invisibles". De hecho, fue una de las personas que impulsó desde su origen la Comisión de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Aragón. Con gran emoción, Sonia ha concluido asegurándolo a su hermana que Zaragoza "siempre le abrazará y la llevará en el corazón".

"Que vuelva al pueblo lo que es del pueblo"

Poeta, ensayista, traductor, crítico literario y docente zaragozano, Ángel Guinda dedicó su vida a la palabra, a la cultura y al compromiso con las personas. Motivo por el cual este miércoles también ha sido honrado (a título póstumo) con este reconocimiento. Su mujer no ha dudado en expresar a todos los presentes unas palabras del poeta: "Que vuelva al pueblo lo que es del pueblo, por vosotros zaragozanos y zaragozanas". Ha continuado con un emotivo discurso que ha finalizado con uno de sus últimos poemas.

En su intervención, la alcaldesa ha destacado los distintos ámbitos a los que pertenecen los distinguidos, desde la medicina, el deporte, la hostelería, el movimiento vecinal hasta la educación, la inclusión social o el periodismo, para añadir a continuación que todos comparten "algo esencial, el amor por Zaragoza, el orgullo de ciudad y la voluntad de contribuir a su mejora".

"Gracias a personas como vosotros, gracias a personas como vuestros familiares y amigos, Zaragoza es hoy una ciudad más abierta, más solidaria, más innovadora y más humana", ha apuntado la alcaldesa, quien, antes de finalizar, ha querido tener unas palabras de especial cariño para "quienes hoy no están, aunque cuyo legado permanece entre nosotros".