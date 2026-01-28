Zaragoza exige la dimisión "inmediata" de Oscar Puente por su gestión "negligente": "La corrupción mata"

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado su consternación por el accidente ferroviario sucedido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas, así como del ocurrido tan solo dos días después en Gelida, en el que hubo una víctima mortal. Asimismo, ha exigido la dimisión "inmediata" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su gestión "negligente".

La primera parte de la iniciativa, presentada por el grupo municipal, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, mientras que la reprobación de Puente únicamente la ha respaldado el grupo municipal de Vox.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha tomado la palabra recordando el historial "corrupto" del Partido Socialista en España, remontándose hasta los años 90. "Julián García Valverde, Josep Borrell, José Antonio Griñán... Ábalos, Koldo, Raquel Sánchez y Óscar Puente, un presunto inocente", ha enumerado el edil, solicitando a los presentes que "tomen nota" porque, todo ello, ha concluido con "el deber de vigilancia y el cuidado de los viajeros quebrado".

Desde Zaragoza en Común (ZEC), la concejal Elena Tomás ha acusado al PP de utilizar la tragedia "de manera torticera" y ha cuestionado la urgencia de la moción, defendiendo que primero debe contarse con toda la información técnica de lo sucedido. Asimismo, ha cuestionado la "autoridad moral" del Partido Popular señalando que "Mazón debería estar en la cárcel".

También ha recordado precedentes como el accidente de Angrois o el 11M, denunciando "la manipulación informativa y la estrategia de confusión que usó el PP entonces".

El socialista Gómez Gámez también ha reprochado al PP que "intente sacar rédito político con las víctimas", poniendo en duda su autoridad moral. No ha dudado en volver a recordar la Dana para afirmar que "el accidente de Adamuz fue algo súbito, mientras que en Valencia se recibieron varios avisos y, aún así, Mazón se fue a comer todavía no se sabe con quién".

"Utilizan el luto para tapar su negligencia"

Por su parte, Eva Torres (Vox) ha calificado el siniestro como una "tragedia nacional" y declarado que "la corrupción mata", acusando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de "eludir responsabilidades". Ha denunciado que el Gobierno de España haya "utilizado" el luto "para tapar su negligencia", asegurando que en las próximas semanas "sacarán el conejo de la chistera para que la vida y todo siga igual".

Ha recriminado también que Puente declarara que "el tren vive su mejor momento", pese a que había "constantes advertencias de los trabajadores, maquinistas y usuarios" que señalaban las deficiencias de la infraestructura. "Manda huevos que se carguen lo nuestro y financien con 750 millones de euros a Marruecos", ha sentenciado.

Una crítica que no ha pasado de largo por los populares, a quienes les ha echado en cara que acepten medidas como la Zona de Bajas Emisiones, o de "pactar" otras con el PSOE. "La complicidad mata", ha insistido.