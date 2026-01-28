Zaragoza aprueba por unanimidad exigir el arreglo "urgente" de la estación de Miraflores: "Es de vergüenza"

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado de forma unánime instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible -y específicamente a ADIF- a la reparación de todas las deficiencias que presenta la estación de Miraflores. La propuesta de Vox ha sido bien recibida por todos los grupos del Consistorio, quienes han coincidido en el "vergonzoso" y "lamentable" estado en el que se encuentra la infraestructura.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha expuesto que la estación se encuentra actualmente con "cristales rotos, goteras y una muy mala señalización". Asimismo, le ha trasladado al Gobierno municipal la necesidad "urgente" de reparar los desperfectos que presenta el entorno de Miraflores, poniendo como ejemplo el estado actual del parking y la falta de iluminación en la zona.

Lo ha hecho, a la par que reclamaba a los grupos del Pleno instar al Gobierno de España dos cosas: por un lado "la reparación del interior de la infraestructura que depende de Adif", y por otro, que den a conocer los resultados del estudio de la Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza, que principalmente analizaba el túnel de la estación "donde se crea un cuello de botella".

Una situación "de vergüenza" que ha compartido la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien ha coincidido en la necesidad de reparar los desperfectos de esta estación "que se encuentra abandonada y con máquinas que no funcionan". Ha recordado, además, que se trata de una exigencia que ya trasladó el grupo de Vox en 2024 y que precisamente salió adelante en su día con los votos a favor del PP.

No obstante, "no ha ocurrido nada", ha señalado la edil, añadiendo que, de hecho, pese a ello "Vox ni siquiera lo ha puesto como una de sus excusas para rechazar el presupuesto presentado por Natalia Chueca (alcaldesa)". Eso sí, "a rebajar impuestos a los que más que tienen o estar a favor del genocidio promovido por Netanyahu (primer ministro de Israel) sí que han estado dispuestos".

Asimismo, Tomás ha puntualizado que quien debe pagar por los desperfectos exteriores ocasionados por las obras de la prolongación de la avenida Tenor Fleta es la empresa adjudicataria de la obra y no Adif.

La segunda línea del tranvía

Eso sí, pese a coincidir con Calvo en la necesidad de los arreglos, le ha planteado una transaccional para que, además de que reparen los desperfectos, "se implante una segunda línea del tranvía este-oeste que permita una buena conexión de la estación con el resto de la ciudad". Petición que, desde el partido de Vox, han rechazado puesto que "siempre han estado en contra" de esta segunda infraestructura.

A favor de la moción se ha mostrado también el Partido Socialista."Cuando Vox trae cosas que son buenas para los ciudadanos va a contar con nosotros", le ha asegurado el edil Gómez Gámez a Calvo, aunque le ha rebatido, sin embargo, que "no comparta la sinergia que permitiría una segunda línea del tranvía".

A partir de aquí, el discurso se ha trasladado a otras cuestiones que de carácter autonómico, como la financiación y la intervención de Alegría (candidata socialista para las elecciones del 8-F) en el debate del lunes contra Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Unas declaraciones que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha considerado como "una falta de respeto".

"Viene usted a intentar ganar el debate que perdieron el pasado lunes y no a hablar de las necesidades de los ciudadanos", le ha acusado el edil. Algo en lo que ha coincidido Calvo señalando que Gómez Gámez "ha salido con la financiación porque se quedaba sin guión".

Así, ha asegurado que "los senderos que acaban recorriendo estos debates son sorprendentes", refiriéndose también a la mención de Netanyahu por parte de la portavoz de Zaragoza en Común.

Polémicas aparte, Serrano ha coincidido -al igual que el resto de grupos- en la necesidad de instar a Adif a acometer la reparación de los desperfectos que presenta la estación zaragozana. Aunque le ha planteado a Calvo una transaccional para que se reparen también las deficiencias que presenta la de Delicias.

Propuesta que el portavoz de Vox ha aceptado, reclamando eso sí que se dé prioridad a la estación de Miraflores que se encuentra "en peor estado".