Zaragoza aprueba transformar locales de zonas saturadas en vivienda para dar solución a "una emergencia social"

Las reglas que impedían crear vivienda en locales comerciales ubicados en zonas saturadas, a partir de ahora, cambiarán a partir de ahora en Zaragoza. El Pleno municipal ha aprobado de forma inicial -con una mayoría alcanzada entre los votos de PP y Vox- una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que la transformación de estos espacios se expanda a zonas en las que, hasta ahora, no se podía.

Y es que, tal y como lo ha defendido el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "desde 2021, Zaragoza ha ganado 250 viviendas" gracias a la transformación de los locales en pisos. Pero es que, el hecho de que sea la segunda modificación que el Gobierno ha tramitado "en un año", es algo que no ha acabado de convencer a Zaragoza en Común.

El concejal Suso Domínguez, de hecho, ha señalado que con este expediente -sobre el que ha reprochado la celeridad con la que lo ha resuelto el Gobierno municipal- se da la vuelta a todo lo que se acordó en su día para llevar a cabo este tipo de viviendas con las que, además, desde su grupo temen que acaben siendo de uso turístico.

No obstante, desde Vox aseguran haber apoyado el nuevo cambio porque, a ojos del edil Armando Martínez, es una buena manera de poner fin a "una emergencia social". Y, precisamente, que se haya hecho rápido es, bajo su punto de vista, una buena noticia.

El PSOE ha rechazado la propuesta porque, tal y como lo ha recordado la socialista Ros Cihuelo, ya en su día se abstuvieron de que este tipo de viviendas se autorizaran "en grandes avenidas y zonas saturadas". Asimismo, le ha echado en cara al Gobierno de Chueca que "vender el suelo público para hacer pisos de lujo" no es, a su modo de verlo, una buena solución para el problema de la vivienda.

Plusvalía

Entre otras de las propuestas que este miércoles han salido adelante está la de bonificar hasta el 95% el impuesto de la Plusvalía para las segundas viviendas, garajes y trasteros. Eso sí, el valor catastral del suelo debe ser inferior a 200.000 euros.

Esta es una de las grandes demandas, o más bien 'líneas rojas', que ha exigido el grupo municipal de Vox al Gobierno municipal para sacar adelante las cuentas del Consistorio. Algo que han conseguido, pese a que Vox sigue rechazando los presupuestos para este 2026 presentados por la alcaldesa Natalia Chueca.

Esta bonificación no ha sido bien recibida entre la bancada de la izquierda. Elena Tomás, portavoz de ZEC, ha dejado claro que "el Gobierno actual gobierna para los que más tienen" y la socialista Marta Aparicio ha reprochado que, esta iniciativa, "supone que se ingresen 1,2 millones menos en las arcas municipales" y que ello podría derivar en "una subida de los impuestos el próximo año".