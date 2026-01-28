Zaragoza aprueba construir un puente que conecte Peñaflor y Villanueva de Gállego: "Se ha ignorado durante 15 años"

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde a la construcción de un puente para conectar de manera directa el barrio rural de Peñaflor y Villanueva de Gállego. La moción, presentada por el grupo municipal de Vox, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Zaragoza en Común.

Uno de los apartados aprobados propone que, para la construcción de la infraestructura, haya una colaboración institucional del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de España, además de la del Consistorio zaragozano (que incorporará las correspondientes partidas de la obra a futuros presupuestos). Punto que, sin embargo, ha contado con el rechazo del PSOE y ZEC.

Asimismo, se ha incorporado un tercer derivado de una enmienda transaccional del PSOE y a la que también ha aludido ZEC para mejorar las frecuencias de autobús y que se ha aprobado por unanimidad.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha defendido la propuesta asegurando que los vecinos piden un puente, que además es una iniciativa de CHA de 2011 en las Cortes de Aragón. Una petición que, insiste, se ha "ignorado" desde hace 15 años y ha apremiado a que desde el Gobierno de Aragón se haga el proyecto para evitar los 22 kilómetros de distancia, que en línea recta es poco más de 1 kilómetro si hubiera un puente, que además beneficiaría a Montañana.

Domínguez (ZEC), por su parte, ha criticado que en 6 años de Gobiernos del PP "se ha tenido abandonada la Cartuja de Aula Deicon los frescos de Goya" y ha abogado porque en Peñaflor haya comercios para evitar salir del barrio rural para ir a comprar.

El socialista Chema Giral, ha defendido que el barrio rural no tiene suficientes habitantes en comparación con los trabajadores que acuden a la Plataforma Logística, motivo por el que, quizás, no se haya levantado ningún puente. Algo que el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, le ha discutido asegurando que la infraestructura es necesaria para mejorar la calidad de vida de los vecinos, "tanto en movilidad como en seguridad".

Así, ha declarado que el Gobierno municipal y Vox "sí" trabajan por mejorar la vida de los ciudadanos, insistiendo en que este buen entendimiento -que en los últimos meses no acababa de fluir entre los partidos- "siga siendo así".