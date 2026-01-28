Natalia Chueca estalla contra los "bulos" del PSOE y les acusa de "mentir" sobre vivienda: "Si tuvieran dignidad pedirían disculpas"

La candidata socialista a la presidencia de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha protagonizado esta mañana un nuevo encontronazo del PSOE y el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Su visita al edificio número 13 de la calle Peña de Oroel, este pasado martes, donde señalaron que la rehabilitación del mismo se llevó a cabo con partidas de Fondos Europeos que el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó a Zaragoza Vivienda.

Unas declaraciones que han hecho saltar las alarmas del Partido Popular y de la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha acusado a los socialistas de "mentir" a los zaragozanos. La primera edil ha sacado una foto, tamaño A4, que se tomó con dos de los inquilinos cuando -dice- "Zaragoza Vivienda concluyó la rehabilitación que fue costeada al 100% por fondos propios del Ayuntamiento, más que nada porque por aquel entonces no había Fondos Europeos".

"Esta es la política de vivienda que tienen, apropiándose de lo que ha hecho el PP. Si tuvieran dignidad pedirían disculpas por volver a mentir y engañar", ha declarado la alcaldesa durante el Pleno municipal celebrado este miércoles.

Acusaciones ante las que Lola Ranera, portavoz del PSOE, ha tomado la palabra para insistir en que el Gobierno de España "trasladó 33 millones a un gobierno socialista -con Javier Lambán como presidente- para que la entidad municipal lo gestionara en rehabilitación de vivienda".

Una idea que ya había trasladado tan solo una hora antes, durante una rueda de prensa de urgencia, para contestar a las declaraciones de Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, quien ya les había acusado de usar "datos falsos" y generar "bulos".

