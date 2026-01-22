Vox celebra la bonificación del 95% de la plusvalía para segundas viviendas en Zaragoza: "Es un impuesto injusto"

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha mostrado su "satisfacción" ante la aprobación definitiva, en la próxima Comisión de Hacienda, de la modificación del articulado de la ordenanza fiscal número 9, correspondiente al impuesto de plusvalía. Esta reforma incluye una reducción del gravamen en los supuestos de transmisión 'mortis causa' y amplía los porcentajes de bonificación aplicables a los segundos inmuebles.

Según ha explicado Torres, los cambios introducidos buscan reforzar la protección de las familias y de las herencias, al tiempo que se amplían los supuestos de transmisiones 'mortis causa' para incluir aquellas derivadas de pactos sucesorios en vida.

Durante una rueda de prensa, la edil ha detallado que, tras esta aprobación definitiva, la vivienda habitual mantendrá una bonificación del 95 por ciento. Este mismo porcentaje se aplicará a los terrenos vinculados a una actividad empresarial desarrollada de manera habitual, personal y directa por el causante. Además, se extiende también hasta el 95 por ciento la bonificación para un segundo inmueble distinto de la vivienda habitual.

En este sentido, Torres ha precisado que si ese segundo inmueble corresponde a una vivienda, garaje o trastero, la bonificación será del 95 por ciento, mientras que si se trata de otro tipo de bien inmueble, el porcentaje se reducirá al 65 por ciento.

Un impuesto "injusto"

La portavoz adjunta de Vox ha vuelto a calificar la plusvalía como un impuesto “injusto” y de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos, al considerar que supone una nueva carga fiscal para contribuyentes que ya han soportado numerosos impuestos a lo largo de su vida. Ha añadido que, en muchos casos, este tributo genera importantes dificultades a la hora de afrontar una herencia.

En la comparecencia ha estado acompañada por el presidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías, Francisco Langa, quien ha recordado que llevan una década reclamando la supresión de este impuesto y ha estimado en alrededor de seis millones de euros la recaudación municipal por plusvalía mortis causa. Langa ha agradecido a Vox su respaldo a esta iniciativa y su impulso para sacarla adelante.

Por su parte, Eva Torres ha señalado que, pese a considerar la plusvalía un impuesto injusto, el Gobierno municipal ha previsto una recaudación superior al 12 por ciento, alcanzando hasta los 32 millones de euros. Asimismo, ha rechazado los “mensajes catastrofistas” y ha asegurado que Zaragoza mantiene su actividad, tanto en obras como en políticas de reducción fiscal.

Finalmente, la concejal ha defendido las rebajas de impuestos como una vía para aumentar la capacidad económica de los ciudadanos y fomentar una gestión pública más eficiente. En este sentido, ha subrayado que Vox apuesta por una menor presión fiscal y por optimizar los recursos públicos mediante la reducción de estructuras y gastos innecesarios, con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.