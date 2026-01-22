Así será la nueva iluminación de la Plaza del Pilar: habrá más luz dependiendo de cuánta gente pase por la zona

Zaragoza busca ser una ciudad energéticamente eficiente. Actualmente el Ayuntamiento paga alrededor de 9 millones al año de luz en la capital, algo que se quiere reducir hasta un 70% de aquí a unos años.

Para ello, desde el Consistorio ya trabajan en cambiar los 85.680 puntos de luz que hay en la capital, aunque se trata de un largo trabajo. Los técnicos comenzaron a renovar 9.619 el pasado mes de diciembre con el proyecto 'Reluzes', bajo un crédito de 10 millones de euros, y ya han ejecutado un 18% del mismo (con 1.300 luminarias cambiadas ya, unas 50 por jornada).

Este proyecto cuenta con los fondos proporcionados por los fondos IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) que, con la condición de cambiar más de 9.000 puntos en un año, adelanta la cantidad para poder ir avanzando en la renovación. El pago, eso sí, debe devolverse, por lo que el Consistorio deberá abonar aproximadamente un millón al año en los próximos ejercicios.

Eso sí, el ahorro, tal y como señala el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, es de hasta 2,1 millones al año cuando estos nuevos puntos se sumen a los 17.000 que hay ya cambiados en la ciudad (antes de Reluzes). Además, las nuevas luces que -durante esta primera fase- se están colocando en seis zonas de la ciudad (Casco Histórico, Zamoray-Pignatelli, Arrabal, Barrio Jesús, San José y Torrero La Paz).

Pero, ¿en qué consiste el cambio? Según María José Sanz, jefa de Unidad de Mantenimiento y Obras del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Zaragoza, la nueva iluminación supone un gran avance en todo lo que tiene que ver con modernizar toda la infraestructura de alumbrado público de la ciudad y dotar a la ciudad de mejores estándares en cuanto a salud, a la emisión de CO2 y también en seguridad.

Y es que las nuevas luces lo que logran es poner el foco "donde se necesita" creando una especie de "efecto túnel" que, pese a que generan la sensación de no poder ver los pisos superiores de los edificios (por donde hasta ahora se iba gran parte de la luz y del gasto energético), sí logran "una mejor calidad de los colores y de la visión de la calle". "Comparando la reproducción cromática de las luminarias que se utilizan actualmente, se pasa del 20% con el vapor de sodio al 70%, con lo cual vemos mucho mejor lo que nos viene de frente o diferentes alturas que pueda haber en la calle", apunta Sanz.

Este proyecto también permitirá implementar nuevas tecnologías que permitirán "un consumo real día a día de lo que está pasando en la ciudad con nuestros alumbrados". Además, se llevarán a cabo medidas de ahorro como "las rampas de consumo horario", esto significa queel nivel de potencia de iluminación va bajando por la noche para horas de menos uso, lo que permite incrementar el ahorro. Eso sí, la técnica matiza que "en ningún momento se quedarán a oscuras las calles, a menos que haya un fallo eléctrico o una avería que pueda ser habitual".

Esto es lo que se pretende desarrollar, por ejemplo, en la plaza del Pilar. ¿Cómo? Mediante las cámaras de conteo colocadas en las entradas a la misma. Y, es que, "según la cantidad de personas que se encuentren en la zona "la potencia de la luz será mayor o menor".

Todo esto, como se ha dicho, pretende ampliarse al resto de la ciudad. Por ello la parte dos del proyecto, 'Reluz y Dos', se ampliará también a las zonas verdes y parques de la ciudad, "donde hay un ahorro importante que conseguir". En estos puntos se irá más allá con la nueva tecnología donde la iluminación gradual se pretende extender mucho más. El punto, según señalan los técnicos, es poner luz "donde se necesita".

También se cambiará la iluminación en el Tercer Cinturón y en otras zonas más modernas como pueden ser Montecanal y parte de Valdespartera, "barrios que se crearon antes del reglamento de eficiencia y que están consumiendo mucho más de lo necesario". El proyecto ya está aprobado con una inversión también de 9 millones, aunque desde el Ayuntamiento explican que "todavía se está redactando para sacar a contratación los trabajos de cambios de luminarias".