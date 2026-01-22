La noria de Zaragoza "sigue en pie", pero sin fecha: la atracción deberá pasar otra inspección tras un informe "desfavorable"

Nuevo revés a la noria "gigante" de Zaragoza. La puesta en marcha de la atracción "todavía sigue en pie", sin una fecha concreta para poder empezar a echar a rodar.

El motivo, según ha podido conocer este diario, es por un informe "desfavorable" por parte de los técnicos municipales, que realizaron las últimas inspecciones la semana pasada. Así, las deficiencias señaladas -tales como la falta de un cartel de entrada y salida, o la ausencia de determinadas características (al haber sido comparada con otra atracción de diferentes características por un error en el papeleo)- deberán ser subsanadas antes de la próxima inspección para poder pasar, definitivamente, el control.

En ningún caso, según señalan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se trata de fallos o faltas en la infraestructura. Aunque sí se impone a la empresa interesada en realizar la actividad, por ejemplo, que la noria no abra al público en los días de fuertes rachas de cierzo.

Además, en los informes se destaca que todavía faltan algunos sistemas de seguridad por pulir, como el cierre automático de los cochecitos en cada vagón. Por lo que desde el Ayuntamiento se ha paralizado la puesta en marcha de la noria para preservar la seguridad ante las faltas que ha observado en la instalación

En todo caso, se desconoce cuánto se podrá demorar el estreno de la atracción tras este nuevo revés. Lo que sí es seguro, es que los técnicos deberán volver a revisar la infraestructura antes de que esta inicie su actividad en la capital. Si no se subsanan los detalles, la noria tendría que ser retirada.

Además, deberá corregir todas estas cuestiones a contrarreloj, porque a finales de febrero se acabaría el tiempo de licencia concedido por el Consistorio. Aunque, eso sí, este plazo podría ser ampliado si así lo requieren desde la compañía.

La gran atracción de color blanco, ubicada frente a la parada de La Chimenea, alcanzará los 35 metros de alto y tendrá unas vistas privilegiadas de Zaragoza y la basílica del Pilar. El viaje, según señalan desde la organización, costará aproximadamente 5,5 euros (aunque todavía no se ha cerrado un precio final).

Lo que resaltará un poco será la decoración de la misma, ya que la noria -según lo adelantó la alcaldesa- estaba pensada para "aumentar la experiencia navideña de los zaragozanos y visitantes". Es por eso que la decoración que pretendía ser igual de mágica que las fiestas en la capital de Aragón -con cabinas de color blanco y negro, detalles rojos en el techo y luces- ahora se quedará un poco atrás en el tiempo (habiendo finalizado las fiestas desde hace dos semanas).

Inicialmente, cuando la alcaldesa anunció la llegada de una gran noria a Zaragoza, se dijo que la atracción se estrenaría con el encendido navideño (eso fue el pasado 29 de noviembre). Pero, los problemas burocráticos (con permisos que no llegaron a tiempo), las vacaciones y los problemas de fábrica han hecho que la infraestructura no se haya podido colocar antes.