Las Bizis de Zaragoza tuvieron 267 incidencias al día en los primeros meses de 2025: "El servicio no está a la altura"

El servicio Bizi Zaragoza registró unas 267 incidencias diarias durante el primer trimestre de 2025. Así lo ha denunciado esta mañana el grupo municipal de Zaragoza en Común, en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde donde alertan del "peligroso deterioro" que muestran las bicicletas de alquiler públicas.

La portavoz de la formación, Elena Tomás, ha señalado además que las incidencias se registraron en un momento en el que comenzaba a extenderse por la ciudad y que presentaba unas condiciones "mejores que las actuales", por lo que desde la formación aseguran que estas averías se habrán multiplicado en los últimos meses, tal y como denuncian los propios usuarios. "Los y las vecinas de Zaragoza se merecen algo mejor", ha afirmado Tomás.

La información sobre este elevado número de averías e incidencias asegura que proviene del servicio de movilidad. Se trata de una contestación aportada por escrito ante una pregunta formulada por Zaragoza en Común ante las primeras averías que comenzaron a darse en el inicio del servicio y ante la previsión de aumento de estas por la falta de mantenimiento del mismo.

Esta información refleja que hubo un total de 47.329 incidencias en 177 días del periodo comprendido entre el inicio de la prestación parcial del servicio, el 15 de enero de 2025 al 20 de julio de ese año. Esto significa que cada día durante ese intervalo de tiempo, los usuarios que cogieron una bicicleta y la devolvieron a la estación antes de transcurrir un minuto alcanzaron los 267.

Elena Tomás ha anunciado que los datos del segundo semestre del 2025 serán "preocupantes si tenemos en cuenta la falta de mantenimiento y la velocidad con la que se han ido degradando el estado de las bicicletas y en concreto de las ruedas y baterías".

La portavoz ha asegurado que todos los días se conocen accidentes, se habla "del problema de no encontrar hueco en las estaciones o estén vacías, de que no funciona el sistema eléctrico, problemas con los frenos, el sillín, y un sinfín de incidencias que no están a la altura de un servicio público de una ciudad como Zaragoza".

De hecho, ha recordado que ante este "aumento exponencial de afectados" por las caídas con los ciclos de Bizi, se ha generado una plataforma con la que hacer valer sus reclamaciones el ayuntamiento y la empresa concesionaria, Serveo. Su creación, según han anunciado los propios fundadores, se concretará en una reunión en La Ciclería hoy jueves 22 de enero, a las 18.00 horas.

La portavoz Elena Tomás ha pedido escuchar a la ciudadanía y estar a la altura de un servicio público que "es evidente que ha tenido éxito" pero que no puede causar estos graves daños a la salud de los vecinos y vecinas de Zaragoza. Por eso, ha pedido "actuar sobre el mantenimiento" de este servicio público para "garantizar la seguridad de los y las ciclistas” ante el estado de unas bicicletas que “están causando múltiples caídas y accidentes".

Desde el grupo aseguran que volverán a preguntar a la concejal de Movilidad, durante la comisión de este viernes, por los datos referidos al segundo semestre del año y por las alternativas previstas por el gobierno de Chueca ante esta situación.

"A más usos, más accidentes"

Por su parte, Gaudes no ha tardado en responder a las declaraciones de ZEC asegurando que el actual es "el mejor servicio bici de la ciudad de Zaragoza" y eso es algo que, apunta, "lo dicen los datos". "Estamos hablando de más de 16 millones al año de kilómetros. (3:46) Por lo tanto, todo el mundo sabe que cuantos más usos, más incidencias", ha señalado, acusando al grupo de Elena Tomás de querer "sacar rédito económico con estas incidencias".

"Los que estaban en contra del seguro de la bici ahora lo que pretenden es sacar un rédito económico con asociaciones y empresas vinculadas directamente a Zaragoza en Común. L os usuarios de servicio bici tienen un seguro al que pueden reclamar en caso de cualquier tipo de incidencia", ha señalado la concejal de Movilidad, insistiendo en que toda la parte accidental está "totalmente cubierta".

Ha expuesto que "la preocupación por los usuarios la ha tenido el Gobierno municipal", quienes asegura que han defendido un seguro "que cubre cualquier cosa que puede producirse al desplazarse en este tipo de vehículos por la ciudad". Ha vuelto ha criticar así a "aquellos que en su momento no querían proteger a los ciudadanos y que ahora lo que pretenden es sacar un rédito económico a través de asociaciones afines y de colectivos afines", reclamando a ZEC que eso es lo que, precisamente, "tienen que explicar ahora".