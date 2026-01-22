El barrio de Zaragoza que refuerza su seguridad: tendrá dos cámaras de videovigilancia a principios de febrero

Zaragoza sigue aumentando la seguridad en los puntos más conflictivos de la ciudad. Hace medio año ya que entraron en funcionamiento las cámaras de videovigilancia en el barrio de Delicias. Una apuesta por la seguridad en las calles de la capital que continúa ahora en la calle de María Lostal, a la altura del 21 y 28 de la calle, donde se espera contar con otros dos dispositivos entre finales de este mes de enero y principios de febrero.

Estas dos nuevas cámaras (instaladas desde julio de 2025 a la altura del 21 y 28 de la calle) salieron a licitación el pasado mes de julio, cuando se adjudicaron a la empresa Orbe S.L por un importe de 14.459,50 euros. No obstante, para ponerse en funcionamiento (contando ya con los informes técnicos de la Policía Local y Nacional) deben pasar todavía por la comisión de Garantías de Videovigilancia, que tendrá lugar este jueves 22 de enero.

Esta comisión -conformada por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local- deberá dar el visto bueno a los dispositivos y autorizar su puesta en marcha. Aunque, para que se enciendan las cámaras, todavía faltarían varios pasos por dar. Primero, estas tendrían que recibir el 'ok' por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y, además, pasar de nuevo por la comisión de videovigilancia.

Eso supone que este nuevo incremento de la seguridad en la ciudad no podría darse hasta, por lo menos, dentro de unos meses, cuando vuelva a tener lugar una nueva reunión que apruebe el acta de la que se ha celebrado esta semana.

No obstante, desde el Consistorio han confirmado a este diario que, para no tener que esperar tanto, han solicitado que -una vez se que se reciba el visto bueno por parte del TSJA- las cámaras ya puedan entrar en funcionamiento sin tener que pasar de nuevo por otra comisión. Algo que ya se solicitó con las de la calle Delicias y que supuso que entraran en funcionamiento pocas horas después de recibir el 'ok'.

Otras zonas videovigiladas

Así, las cámaras de la calle de María Lostal se encenderían ya para finales de este mes o, a más tardar, a principios del mes de febrero. Ambos dispositivos se suman a los instalados en los barrios del Gancho, Oliver, Delicias y en la calle de Doctor Cerrada, así como a los 13 que se han colocado en las entradas de la plaza del Pilar (aunque, por ahora, estos solo sirven para controlar el aforo durante grandes eventos).

Pero esta apuesta por la videovigilancia no se termina aquí. En la ribera del río Huerva se pretenden instalar unas 50 cámaras para vigilar la zona de posibles robos o vandalismos. Además, el Ayuntamiento está preparando un megacontrato de videovigilancia para implantar en todos los barrios de la capital este tipo de dispositivos de seguridad.

Hasta ahora, la colocación de cámaras de videovigilancia se hacía por zonas y con un independiente contrato en cada caso. Con este contrato se pretende llevar a cabo una única licitación que englobe todas las cámaras que se implanten en los barrios de la ciudad. Eso sí, como hasta ahora, las cámaras serán ubicadas en los puntos donde hayan demandado los vecinos, mediante la Junta de Distrito, o los comerciantes que lo hayan solicitado.

Entre las zonas en las que se estudia poner cámaras está la avenida San Juan Bosco (Delicias), a la altura de la discoteca Garden, o también en la calle Pedro Cerbuna (también conocido como la 'city') en el distrito Universidad. Por el momento, únicamente se ha licitado un contrato de asistencia técnica valorado en 18.143,95 euros (IVA incluido) para elaborar un documento que servirá para redactar los pliegos técnicos y administrativos del futuro Acuerdo Marco.

Aunque no es una tarea sencilla. Cada zona de Zaragoza tiene unas necesidades tecnológicas diferentes para instalar los dispositivos, como por ejemplo la complejidad de algunas calles para cablear la zona.