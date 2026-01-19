Zaragoza refuerza la seguridad vial cerca de los colegios: de la mejor señalización a la reducción de la velocidad

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, en coordinación con Infraestructuras y Policía Local, está impulsando un ambicioso proyecto de pacificación de los entornos escolares de toda la ciudad y sus barrios rurales. Además, se cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón a través de Arasaac, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

El Ayuntamiento está realizando distintos informes para, de manera progresiva, pacificar los entornos de los centros educativos, mejorando la señalización, modificando las infraestructuras, etcétera. Ya se han estudiado al menos 10 colegios por parte de movilidad, que va remitiendo a su vez los informes a Infraestructuras y Policía Local para compartir la información e ir acometiendo los trabajos necesarios.

En este ámbito los trabajos se centrarán, fundamentalmente, en la elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras; la ampliación de las aceras y las denominadas "orejetas" en los tramos de aproximación a los cruces; el refuerzo de la señalización horizontal y vertical; y la definición de espacios "Kiss and Go" que permitan una breve parada junto al colegio para descenso de los escolares cuando son llevados en vehículo privado por sus familias.

También se contempla, para aquellas vías junto a los colegios que no pertenezcan a la malla básica, la reducción de la velocidad máxima para los vehículos a 20 kilómetros por hora.

De forma paralela, el Ayuntamiento continúa implementando otras mejoras en el ámbito de la seguridad vial. Destacan las inversiones realizadas en la colocación de balizas luminosas en decenas de pasos peatonales, tanto del tranvía como de calles como gran circulación de autobuses, como la avenida de San José o la avenida de Madrid, actualmente en fase de instalación, así como los pasos de peatones inteligentes.

Colaboración con Arasaac

Además de estas medidas, se inicia una colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, gracias a la cual se van a señalizar de manera prioritaria todas las calles adyacentes y cruces próximos a centros de educación especial.

Para ello se utilizará tanto señalización horizontal (en los pasos de peatones) como vertical (en los cruces semaforizados).

Este lunes se ha comenzado a señalizar el entorno de la calle Jean Piaget, donde está ubicado uno de los centros educativos de referencia de España. Será en los cruces de la calle que da nombre al centro donde se instalen las primeras señales con los denominados Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).

Los SAAC son formas de expresión diferentes del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión (aumentativo) y/o compensar las dificultades de comunicación que presentan algunas personas en este área.

Con pictogramas específicos, se lanzarán mensajes relacionados con la seguridad vial que serán útiles para niños, jóvenes, adultos o ancianos que, por cualquier motivo, no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente.

Zonas ‘Kiss and Go’

De manera complementaria a este plan de pacificación de los entornos escolares de Zaragoza, el Ayuntamiento sigue impulsando la creación de zonas "Kiss and Go", espacios señalizados cerca de las entradas de las escuelas donde las familias puedan detenerse brevemente para dejar a sus hijos y continuar su camino, minimizando la congestión de tráfico y mejorando la seguridad vial.

Desde su origen en Australia, las zonas "Kiss and Go" se han expandido globalmente, adoptándose en diversas ciudades y países con ajustes específicos según las normativas locales y las particularidades de cada comunidad escolar.

La experiencia dice que las zonas Kiss and Go mejoran la seguridad vial en distintos aspectos, tales como la fluidez del tráfico (se evita la acumulación de vehículos en doble fila y se facilita el flujo de los mismos); la disminución de maniobras peligrosas; incremento de la visibilidad; reducción de la velocidad; ahorro de tiempo para las familias; disminución del estrés asociado al tráfico y la búsqueda de estacionamiento; reducción de emisiones, etcétera.

En Zaragoza hay ya señalizadas una decena de zonas "Kiss and Go", ubicadas fundamentalmente en el Distrito Sur.