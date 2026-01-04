Cabalgata de Reyes 2026 en Zaragoza: nuevo recorrido y calles que estarán cortadas al tráfico este lunes

Después de la Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, llega la fecha más esperada para los pequeños de la casa: la venida de los Reyes Magos.

La mágica noche del 5 al 6 de enero viene precedida por la Cabalgata de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrerán Zaragoza la tarde del lunes, y para que puedan hacer su recorrido sin incidentes, el tráfico estará cortado en el centro de la ciudad.

Este lunes, 5 de enero a partir de las 17.00, es mejor no coger el coche en Zaragoza. Debido a la cabalgata, algunas calles del centro estarán cortadas. Además, este 2026 el recorrido presenta novedades.

La salida de los Reyes Magos está prevista para las 18.00, pero las vallas suelen colocarse un poco antes para ordenar el tráfico.

Sobre las 20.00 se espera que la comitiva llegue a la plaza del Pilar; no obstante, aquellas calles que vayan siendo superadas se irán abriendo al tráfico de manera gradual.

Cabalgata de los Reyes Magos en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

El recorrido de la cabalgata de Reyes de este 2026 ha cambiado en algunas calles por las obras que se están acometiendo en la Plaza de San Miguel.

El desfile partirá del CEIP Joaquín Costa a las 18.00 para transitar por calle Mayandía, Avenida Clavé, Paseo Teruel bajando hacia la Puerta del Carmen.

De la Puerta del Carmen la comitiva continuará por César Augusto, atravesará el Coso y bajará por la céntrica calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar.

Por ello, el tranvía también sufrirá un corte entre las paradas de Plaza Aragón y César Augusto. Haciendo el recorrido circular a ambos lados.

Recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos en Zaragoza

Sus Majestades los Reyes Magos llegarán a las 16.00 al Parque Grande José Antonio Labordeta, en las escalinatas del Batallador.

Después del extraordinario recibimiento que recibieron de los zaragozanos y visitantes en su llegada a la ciudad el año pasado, Melchor, Gaspar y Baltasar han decidido que el primer contacto con el público vuelva a ser en el Parque Grande el día 5 de enero en las escalinatas.

A partir de ahí, junto con el resto de la comitiva, irán al CEIP Joaquín Costa, donde comenzará el recorrido a las 18.00.

A aquí se produce el cambio: avanzará por General Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar.

Allí en la plaza, los Reyes Magos junto a la alcaldesa de Zaragoza y el obispo de la ciudad, entrarán en el Belén de Judea y presentarán sus regalos al Niño Jesús.

Después, la alcaldesa les ha invitado a subir al ayuntamiento, y desde el balcón dirigirán unas palabras a todos los vecinos reunidos allí.

La Cabalgata renovó completamente su estética el pasado año bajo una línea argumental basada en el rigor histórico y la tradición.

La edición de 2025 mantiene su lema y estructura en bloques vinculados a las tres ofrendas: Oro, Mirra e Incienso. A esto se suma los trajes reales diseñados por Ana Sanagustín, inspirados en las tradiciones de Europa, África y Asia y en la iconografía clásica de la Adoración

Zona TEA

En la cabalgata de este 2026, el ayuntamiento de Zaragoza habilitará un Espacio Inclusivo TEA para hacerla más accesible.

Este proyecto piloto, que da respuesta a una demanda ciudadana, se ha desarrollado en colaboración con ATADES, y permitirá a 30 menores de hasta 14 años y a sus acompañantes disfrutar en igualdad de condiciones de este evento multitudinario.

El Espacio Inclusivo TEA se ubicará al inicio del recorrido de la cabalgata, en la avenida Anselmo Clavé, junto a CaixaForum Zaragoza.

Este tramo inicial del desfile será un “tramo silencioso”, sin música ni elementos sonoros estridentes, con el fin de ofrecer un entorno más amable desde el punto de vista sensorial. Una vez superada esta zona, la cabalgata continuará su desarrollo habitual, activando la música y otros recursos escénicos.

El espacio, ubicado a pie de calle, estará debidamente señalizado y acotado y cuenta con una capacidad total para 60 personas, de las cuales 30 serán menores y 30 acompañantes.

El aforo se ha distribuido a razón de seis niños y niñas por asociación, seleccionados mediante sorteo entre las entidades de Autismo Zaragoza: Autismo, Autismo Aragón, Asperger Aragón, Teadir Aragón y Asociación Valemos.