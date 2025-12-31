Refuerzo en las zonas de ocio nocturno y más agentes: así trabaja la Policía Local en los controles especiales de Navidad

Toda precaución al volante es poca. En unas fechas marcadas por las comidas y cenas de celebración entre amigos, compañeros de trabajo y familia, donde el consumo de alcohol u otras sustancias estupefacientes es habitual. Ante esto, la Policía Local de Zaragoza lleva desde el día 15 de diciembre con una campaña especial de alcoholemia y drogas. Así, en puntos aleatorios de la ciudad se sitúan para llevar a cabo estos controles con el fin de "transmitir a la población que en caso de que hayas consumido, evitar coger el vehículo".

La Navidad, como el verano, son fechas clave para los agentes para mantener un especial control de seguridad vial y que todo el mundo llegue sano y salvo a destino. Para ello, desde el cuerpo policial municipal se aumenta el número de recursos y el número de controles. "De forma aleatoria, los compañeros de policía que están realizando estos controles se van moviendo por diferentes puntos de la ciudad", explica David Flavian, portavoz de la Policía Local de Zaragoza.

Así, la presencia de estos controles es continua durante todos los días por diferentes puntos de Zaragoza, pero se mantiene una mayor vigilancia "especialmente en fines de semana y festivos en zonas de ocio nocturno". Y es que los puntos más conflictivos son estas madrugadas en los que la gente ha tenido más probabilidad de haber tomado ciertas sustancias, por lo que se puede incrementar el trabajo para los agentes.

Esta campaña especial está orientada en dos fases. Una primera del 15 al 21 de diciembre junto a la Dirección General de Tráfico. Esta misma se ha saldado con 24 pruebas positivas de alcohol de un total de 1.760 pruebas realizadas. En cuanto a drogas, se llevaron a cabo 18 pruebas con un resultado de 14 de ellas positivas. En este caso, desde el cuerpo se toma especial control a la cocaína, opiáceos y anfetaminas.

Control de alcoholemia durante las navidades de la Policía Local de Zaragoza E. E.

Estas últimas no se busca realizarlas a todos los conductores, sino que los agentes hacen uso de ellas en el caso de que se "observe algún tipo de sintomatología en el conductor y haya dado un resultado negativo previamente en la prueba de alcohol".

Según los datos de la campaña realizada en las mismas fechas el año pasado, se llevaron a cabo 7.533 pruebas de alcoholemia, de las cuales 129 resultaron positivas (1,71%). En el caso de las sustancias estupefacientes, se realizaron 42 pruebas de detección siendo 40 de ellas positivas.

"En porcentajes vamos parecidos en esta primera fase que hemos concluido respecto al año pasado. Incluso un poquito más bajo este año, lo que es un resultado positivo, demuestra el alto cumplimiento de la normativa por parte de los conductores", destaca el portavoz. Aunque sí que destaca el deseo mayor del cuerpo: "Nos gustaría dar la noticia de que cero conductores han dado positivo en alcohol y drogas".

No solo el objetivo de estas campañas son los conductores de vehículos a motor, sino que desde la Policía Local también se establecen controles para las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP).

Así funciona el control

Según se puede observar, estos controles llevan un especial cuidado por los agentes en materia de seguridad vial. Así, de manera aleatoria se da el alto para proceder a realizar un control rutinario de alcohol. Aunque no solo se queda ahí ya que también proceden a realizar un control en los permisos de conducir para detectar que todos ellos están en regla.

Para llevar a cabo estos controles, la Policía Local hace uso de dos tipos de etilómetros. "El primero que se utiliza es el orientativo que lo empleamos para hacer una criba inicial", explica Flavian.

En el caso de que el conductor diera positivo en esta primera prueba, el siguiente sería proceder al etilómetro de precisión: "Ahora llevamos equipos de precisión en nuestros vehículos que son portátiles. Entonces se les hace la prueba, se imprimen los tickets y se formaliza todo en el lugar".

Por todo ello, desde el cuerpo policial quieren mandar un mensaje a la ciudadanía de que si se bebe no se conduzca por la seguridad de todos.