Se disparan las multas a los ciclistas en Zaragoza: ya son 200 multas más que en 2024 y aún no ha acabado el año

La movilidad en la Zaragoza ha cambiado mucho en los últimos años. Primero llegó el tranvía, luego el servicio municipal de 'Bizi', luego los patinetes, los vehículos eléctricos de alquiler y, por último, las bicicletas de alquiler renovadas (ahora de pedaleo asistido).

Algunos, se han ido de la ciudad al poco tiempo de llegar ya sea por su peligrosidad, como los patinetes eléctricos de alquiler (Bolt y Bird), o porque no acabaron de convencer a los zaragozanos, los triciclos (Minits). Otros, en cambio, han llegado para quedarse. Como el uso de la bicicleta, que ha crecido exponencialmente este año (y un aumento de ciclistas que buena parte se debe al nuevo servicio 'Bizi').

Un cambio en la movilidad que, aunque se ha dado este mismo año, ya se ha notado en la circulación diaria. Las bicis (ya sean públicas o privadas) han monopolizado, en su gran mayoría, los carriles bici de la ciudad. Y ello, como en todo, tiene también sus consecuencias.

Muchas veces ocurre que a mayor uso más probabilidades de accidentes hay. También de que se incumpla la ley. Prueba de ello son los datos que ha recopilado ya la Policía Local este 2025, en los que se puede observar ya esta nueva tendencia de movilidad.

Si 2024 se cerró en la capital de Aragón con un total de 1.235 ciclistas multados, solo hasta septiembre de este año (últimos datos disponibles) ya se superan las 1.429 sanciones.

Sanciones VMP

Por otro lado, ya sea por la despedida de Bird o Bolt o porque hay más concienciación entre los conductores de VMP, los patinetes eléctricos suman unas 6.048 multas hasta el mes de septiembre. Una cifra que, a falta de los datos anuales, dista ya bastante de las acumuladas en 2024: que fueron 8.700.

En su mayoría, las sanciones se interpusieron -según han informado desde el cuerpo a este diario- por diferentes motivos. Entre ellos, por circular por acera, usar el móvil mientras conducía, por haber consumido alcohol o, incluso, por ir dos personas en un mismo vehículo.

Aunque de estas, casi la mitad (2300) se interpusieron por no cumplir con la nueva Ordenanza de Movilidad. En su mayoría, por no llevar el casco obligatorio o usar este tipo de vehículos siendo menor de 16 años.

Precisamente fue septiembre de 2024 cuando entró en vigor, en Zaragoza, la nueva Ordenanza de Movilidad que introdujo cambios clave para los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos. Esta normativa, que busca mejorar la seguridad vial y regular el uso de estos medios de transporte en la ciudad, establece nuevas obligaciones como el uso obligatorio del casco y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Una nueva norma que no ha estado exenta de polémica. Sobre todo por su contenido (concretamente por el seguro obligatorio), que llegó a recurrirse ante el TSJA por colectivos ciclistas (todavía pendiente de resolución).