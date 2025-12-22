La segunda fase de la reforma de la avenida Navarra está al 90% de ejecución: hay listos 12.000 metros cuadrados

La segunda fase de la reforma integral de la avenida de Navarra, en el tramo comprendido entre el paseo Calanda y la calle Rioja, alcanza ya el 90% de ejecución y permite abrir al público más de 12.000 metros cuadrados renovados. Desde este lunes, vecinos y comerciantes de los distritos de Delicias y La Almozara pueden utilizar buena parte de este espacio, una medida que busca reducir el impacto de las obras durante la campaña navideña y mejorar la movilidad del entorno.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha destacado que la acera norte se encuentra completamente abierta al uso ciudadano, mientras que la acera sur ya está operativa en aproximadamente dos tercios de su recorrido. También se puede circular por el carril bici central y por los cuatro carriles de tráfico en ambos sentidos, entre los números 30 y 38 de la avenida, desde el paseo Calanda hasta las inmediaciones del Centro Cívico Delicias.

El pequeño tramo pendiente, situado en el lado sur entre el centro cívico y la calle Rioja, continuará en obras, aunque el tráfico se mantendrá de forma provisional por la acera norte con un carril por sentido. "El resto queda abierto a la circulación y permite que los comercios tengan ya las aceras despejadas en estas fechas navideñas", ha explicado Chueca.

La alcaldesa ha subrayado que esta actuación da continuidad a la primera fase ejecutada en la pasada legislatura y supone una inversión de 5,3 millones de euros. "Se ha procedido a una renovación integral para transformar la antigua carretera en una calle que cumple con los criterios urbanísticos del siglo XXI, con aceras amplias, bancos, zonas verdes, carril bici y dos carriles de tráfico en cada dirección", ha señalado.

La regidora ha recordado que los vecinos de la avenida de Navarra llevaban más de tres décadas reclamando esta transformación. "Era una promesa del Ayuntamiento durante más de 30 años que veían incumplida, y ha sido ahora cuando se ha hecho realidad de forma integral", ha afirmado, destacando que la intervención no se limita al pavimento visible, sino que ha incluido la renovación completa de colectores y tuberías subterráneas con más de un siglo de antigüedad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita al avance de las obras. Toni Galán Ayuntamiento de Zaragoza

En este sentido, la alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado tanto por el equipo municipal de Infraestructuras como por la empresa constructora, que ha ejecutado una obra compleja "sin interrumpir la circulación en puntos clave de la ciudad", como el cruce de la calle Rioja y el acceso a la estación Delicias. "Ha sido una obra difícil, pero se ha hecho compatible con el tráfico rodado y con la vida diaria de los vecinos", ha indicado.

La segunda fase incorpora además nuevos equipamientos, como una zona de ejercicio para personas mayores junto al paseo Calanda, próxima a la residencia de la tercera edad, y una pequeña área de juegos infantiles frente al Centro Cívico Delicias. Estas instalaciones, junto con fuentes dobles para personas y mascotas, se pondrán en servicio conforme se completen los informes técnicos de seguridad.

En total, el proyecto permitirá incorporar más de 2.300 metros cuadrados de zonas verdes, con la plantación de 145 árboles, más de 1.400 plantas arbustivas y florales y la instalación de 92 bancos, además de una nueva iluminación de bajo consumo que refuerza la sensación de seguridad en la vía.

La mejora de la seguridad vial es otro de los ejes de la reforma. En este tramo se han elevado los cruces con las calles transversales para dar continuidad a las aceras, priorizando el paso peatonal y obligando a los vehículos a reducir la velocidad. Además, la calzada cuenta con dos carriles por sentido y un carril bici segregado de doble dirección que enlaza con el de la primera fase.

Los trabajos pendientes, que afectan a menos del 10% del tramo, continuarán tras las fiestas navideñas y está previsto que concluyan a finales de enero.