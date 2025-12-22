La gran noria de Zaragoza no estará para Navidad: este es el día en que se montará la novedosa atracción

La gran noria de Navidad que iba a estrenarse para esta semana en Zaragoza tendrá que esperar a enero. Concretamente, será previsiblemente para el día de Reyes Magos cuando la atracción esté lista para acoger a los más pequeños de la ciudad.

El motivo, según ha podido conocer este diario, es que la empresa encargada del montaje y la gestión de la noria no cuenta con el número de empleados necesarios para estas fechas. Es por ello, por lo que se ha dado de nuevo un giro al calendario, apuntando ahora al broche de oro de la Navidad: la semana del 6 de enero.

Se unirá así la magia de la cabalgata de Reyes, con una nueva y espectacular atracción que -tal y como lo adelantó la semana pasada la alcaldesa Natalia Chueca- tendrá una iluminación y decoración navideña que "aumentará la experiencia de todos los ciudadanos".

La intención de la regidora era que la nueva noria estuviera lista para esta misma semana -coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares-. No obstante, la propia alcaldesa dijo ser consciente de que "muchas veces las cosas no salen como uno lo espera", cuando todavía se estaba a la espera de algunos permisos para colocar la atracción.

Finalmente habrá que esperar unas semanas más para poder disfrutar de esta gran novedad junto a la parada de La Chimenea

Hace casi un mes que se presentó la Navidad en la ciudad y, entre las grandes novedades, figuraba esta gran noria de la que no se tuvo noticias hasta hace una semana, cuando la alcaldesa confirmó que la atracción estaba ya "recién salida de fábrica". Con todo esto, la fecha estimada se sitúa ahora para este 20 de diciembre, todavía dentro de la fecha inicial estimada "para los días grandes de la Navidad".

Esta propuesta se une a las más de 600 actividades que llenarán de alegría las calles y los espacios municipales en la ciudad. En total serán 1.000 puestas en escena para los ciudadanos.