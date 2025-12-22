La Cabalgata de Reyes de Zaragoza cambia el recorrido: tendrá más de 400 figurantes y mejor iluminación y sonido

Una de las noches más esperadas del año en Zaragoza llega con mejor iluminación y sonido, más de 400 figurantes -algunos procedentes del Belén de Estadilla, el más grande de Aragón-, y cambios en el recorrido.

La Cabalgata de los Reyes Magos inundará las calles de la ciudad el 5 de enero con novedades como la vuelta del Pajarito Pinzón que pretenden atraer desde los más pequeños hasta los más grandes.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha revelado este lunes todos los detalles para que sea un día lleno de magia. Para ello, este año han aumentado los participantes hasta los 417 miembros, de los que 55 serán los componentes del Belén Viviente de Estadilla, que se desplazarán hasta Zaragoza con músicos, soldados del ejército romano y figuras que evocan costumbres y oficios ancestrales.

Además, el evento, el broche de oro de esta Navidad en Zaragoza, volverá a contar con la representación de los tres ámbitos geográficos de los Reyes Magos: Europa, Asia y África. Pero a ellos se les suman algunos nuevos personajes como el ángel anunciador de gran formato y la caseta del Pajarito Pinzón, el mensajero de los Reyes Magos, que sobrevolará el desfile para vigilar a todos los niños y niñas.

Además, llegan otras novedades con la mejora de la luz, el sonido y los efectos especiales de algunas carrozas que completan la renovación de la edición pasada. Todo ello para hacer del recorrido una experiencia "memorable", porque esto no es solo una Cabalgata de Navidad, sino que "simboliza nuestra identidad, es tradición y ciudad".

Cambios en el recorrido

El recorrido llega, este año, con algunos cambios debido a las obras que se están acometiendo en la Plaza San Miguel. Sus Majestades los Reyes Magos llegarán como en 2025 a las 16.00 al Parque Grande José Antonio Labordeta, en las escalinatas del Batallador. A partir de ahí, junto con el resto de la comitiva, irán al CEIP Joaquín Costa, donde comenzará el recorrido a las 18.00.

Y es que es a partir de la salida se produce un cambio significativo: avanzará por General Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar, donde Sus Majestades visitarán el Belén de Judea. Antes, a las 17:30 horas comenzará la caravana comercial de los principales patrocinadores de la Navidad y del gran séquito zaragozano.



La Cabalgata renovó completamente su estética el pasado año bajo una línea argumental basada en el rigor histórico y la tradición. La edición de 2025 mantiene su lema y estructura en bloques vinculados a las tres ofrendas: Oro, Mirra e Incienso. A esto se suma los trajes reales diseñados por Ana Sanagustín, inspirados en las tradiciones de Europa, África y

Asia y en la iconografía clásica de la Adoración.

La banda sonora original de la Cabalgata de Zaragoza, ámbitos geográficos Malikian, integra referencias musicales de los tres representados; y el cartel anunciador firmado por Oscar Sanmartín, centrado en los Reyes Magos y en los símbolos navideños asociados a las tres culturas de la ciudad.

Más frutas en Navidad

La programación navideña se completa este año con una acción de sensibilización vinculada a la alimentación saludable, desarrollada gracias al apoyo de Aragón Sabor de Verdad, marca del Gobierno de Aragón.

La Navidad se convierte así en una ocasión idónea para animar a los más pequeños a consumir fruta de Aragón, que representa el 25% de la producción nacional. Con este propósito, los niños y niñas recordarán a Sus Majestades que en la noche más mágica del año también deben apostar por fruta saludable. Así, Aragón Sabor de Verdad se suma a la campaña navideña zaragozana a través de las cartas de los reyes disponibles en el zaguán del Ayuntamiento y destinadas al Buzón Real gigante.

Este es un espacio en el que se exhiben hasta el 6 de enero frutas y hortalizas de invierno para visibilizar la riqueza agroalimentaria del territorio.