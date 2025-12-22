Atades celebra con Nayim una jornada inspiradora de deporte, inclusión y superación en Zaragoza

Atades ha acogido este lunes por la mañana un encuentro muy especial con Nayim, Mohamed Ali Amar, histórico jugador de fútbol y referente deportivo, en el Colegio de Educación Especial Atades San Martín de Porres (en la calle Octavio de Toledo, 2, Zaragoza).

Durante la jornada, alumnos y familias del colegio, junto a personas usuarias de los centros residenciales Integra Aragón y Santo Ángel, han tenido la oportunidad de conocer en persona a Nayim, compartir experiencias y dialogar sobre valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Juntos han celebrado el 30 aniversario del gol que le dio la Recopa de Europa al Real Zaragoza en 1995 contra el Arsenal, desde casi el centro del campo.

En el encuentro, el exfutbolista ha transmitido mensajes inspiradores que refuerzan la importancia del deporte como herramienta para la inclusión y el desarrollo personal. Nayim ha conversado tanto con personas usuarias de Atades como con sus familias, así como profesionales, quienes también han tenido la oportunidad de que les firmase camisetas y balones. Una jornada en la que los alumnos de Atades también le han entregado varios detalles realizados por personas con discapacidad intelectual y autismo, así como conservas del centro especial de empleo Gardeniers.

Con iniciativas como esta, Atades reafirma su compromiso con la integración social y la creación de espacios que fomenten la igualdad de oportunidades