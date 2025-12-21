La víspera de la Navidad dispara los precios: la paletilla de ternasco y el pavo, un 10% más caros que hace un mes

A tan solo unos días de la Navidad, muchas personas ya tienen preparados sus menús navideños. Sin embargo, otras apuran para hacer las compras, lo que puede afectar al bolsillo de los clientes según el producto. Así lo aseguran algunos comerciantes del Mercado Central, quienes continúan recibiendo avalanchas de clientes.

Solo hay que pasear por los puestos cualquier mañana para fijarse en los carteles de los precios y observar el aumento de estos. Un ejemplo está en la carne. La carrillada de ternera es uno de los platos estrella en el menú de los aragoneses y sí ha notado el aumento.

Así lo cuenta Antonio Langoyo, encargado de Carnicería Antonio: "Es una barbaridad y una locura este año, 22 euros el kilo. Hay mucha demanda y poca oferta, por lo que es difícil encontrarlo", cuenta. A lo que añade que el aumento del rabo de ternera también es otro de los productos en los que se ha disparado el precio.

El contrapunto del ternasco, uno de los platos más típicos de Aragón, que se mantiene igual que hace un mes, a 30 euros el kilo. Sin embargo, en la paletilla asada que ofrecen denota un incremento ya que hace un mes estaba a 37,9 euros y ahora ya se sitúa en 42. Un pequeño incremento que también han notado en las bandejas preparadas de medio kilo de ternasco que estaba a 16,90 y ahora ya llega a los 17,50.

Otro de los alimentos que no puede faltar en la cena de Nochebuena son los embutidos. Aunque desde Charcutería Antonio no suelen variar los precios a lo largo del año, Elena, dependienta del local, cuenta que el jamón ha subido "un euro con algo". Por lo que el precio oscila de entre los 23 y 34 euros.

Por otro lado, los quesos o diferentes patés como el de pato, que solo están a la venta durante estas fechas, mantienen los precios estables.

Patés y embutidos de Charcutería Antonio Lola en el Mercado Central de Zaragoza. E.E

En cuanto a la afluencia de clientes, Elena confirma que, a pesar de que apenas quedan un par de días para el 24 de diciembre, el mercado continúa con la misma afluencia que hace un mes atrás. "Todos los días hay personas, aunque se nota que queda poco", explica.



Durante el paseo por el mercado, unos puestos más adelante, se encuentra Pollería Olga. Este puesto hace un mes notó especialmente el aumento de precios en los huevos, los cuales a día de hoy se mantienen igual, a 3,85 euros una docena de tamaño L. Algo que no se puede decir del pavo, el producto que más ha subido estos días.

Lorena Muñoz, dueña del establecimiento junto con su madre Olga, explica que ha aumentado su precio porque "ya queda poco para Navidad": "Ha subido también respecto al año pasado. El pavo está a unos 8,50 euros el kilo y la pavita a 10,50", asegura. Por ejemplo, hace un mes -para Acción de Gracias- el precio estaba a 7,90 y ahora ya se nota una diferencia de entre un o dos euros.

Sin embargo, lejos de lo que se puede pensar, Lorena cuenta que hay compras a "montones" y que tienen listas muy "largas" para estos últimos días. Por eso, aunque desde hace tiempo hay una gran afluencia de clientes, la verdadera compra llega ahora. "Son tan grandes que no caben en la nevera y tienen que comprarse el mismo día para ya cocinar", explica.

Otro de los protagonistas en las mesas navideñas es el pescado. Mari Carmen Pedrajas, empleada de Congelados Mare Sánchez, explica que con respecto a hace un mes "todo al mismo precio". Así, los productos estrella siguen siendo el bogavante, las vieiras rellenas, el rape nacional o la sepia, entre muchos otros.

Pero para quien prefiera el pescado fresco, unos metros más adelante está la Pescadería y Mariscos David y Raquel Matosas, donde Daniel, el encargado, apenas puede levantar la vista de los pedidos que tiene que hacer debido a la cantidad de personas que rodean el puesto. En este caso, el precio de los productos apenas ha variado.

De hecho, en el caso de la merluza, el alimento que más aumentó hace un mes donde rozó los 20 euros el kilo, ha disminuido unos euros su precio. Por otro lado, el rape, el salmón, la sepia o la pata de cangrejo continúan siendo los alimentos más demandados.

De esta manera, con la cuenta atrás para la cena de Navidad, ya son (casi) todos los aragoneses, los que tienen preparados sus menús navideños.