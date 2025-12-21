Antonio Langoyo, carnicero, sobre el precio de la carrillera antes de Navidad: "Es una locura, está a 22 euros el kilo"

A tres días del comienzo de la Navidad, son muchos los comerciantes de Zaragoza que todavía esperan a aquellas personas que hacen sus compras de última hora para la primera gran cena navideña. Y es que, a la hora de preparar las cenas, uno de los alimentos que no puede faltar es la carne, un producto que ha encarecido "mucho" el precio.

Antonio Langoyo, encargado de Carnicería Antonio, uno de los establecimientos ubicados en el Mercado Central, lleva muchos años trabajando en ese puesto, aunque asegura que nunca había visto subir tanto el precio de algunos productos.

Es el caso de la carrillera de ternera, cuyo precio asegura que es ya "una barbaridad". "Está a 22 euros el kilo. Hay mucha demanda y poca oferta, y es difícil encontrarlo", asegura.

Según cuenta, otro de los alimentos de los que se ha disparado el precio, aunque no tanto, es el rabo de ternera, algo que, según cuenta, "es muy demandado este año" en las mesas navideñas de los zaragozanos.

Sin embargo, el ternasco de Aragón, uno de los platos estrella en el territorio y en estas fechas, mantiene estable su precio en comparación hace un mes, cuando estaba a 30 euros el kilo, un 30% más de lo habitual. Aunque hace un mes contaban que podría llegar a subir hasta un 50%, finalmente el precio no ha variado.

Precios del ternasco de Aragón en el mercado Central. E.E

En cuanto a la afluencia de clientes, Antonio cuenta que conforme van pasando los años, la gente prepara mucho antes las cenas de Navidad. "Entre el mes de noviembre y diciembre las ventas son más relajadas, no es todo en los últimos días", explica. Algo que, al final, es mejor para los mayoristas, ya que aunque viven días muy intensos, están más repartidos durante estos meses.

"Antes era el día de Nochebuena y había gente en las puertas, hoy ya no sucede eso", asegura. Y es que, aunque siempre hay personas que apuran a hacer sus compras estos días, suelen ser "encargos de confianza".

Otro de los cambios está en el aumento de precios en general. "Antes un kilo de costillas te costaba 20 euros con algo, y ahora ya son unos 35", confiesa. Lo mismo sucede con el cordero, "cuando te podía costar 64 euros unos 10 kilos, ahora son 150 euros más impuestos".

Sin embargo, Antonio también cuenta que también acude más gente que viene de otros países que sí que consume mucha carne, independientemente de su precio. "Compran porque en sus países no hay o porque es más caro", detalla, a lo que añade que estos clientes suelen ser alemanes o franceses.