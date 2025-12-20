Mazazo a una de las discotecas más conflictivas de Zaragoza: no podrá abrir por las tardes y se expone al cierre total

Hace exactamente un año, los vecinos de la avenida de San Juan Bosco se llevaban las manos a la cabeza ante, quizás, "una de las peores noticias" que podían recibir: la discoteca Garden New Fusion, conocida por ser una de las más conflictivas de Zaragoza, pedía permiso al Ayuntamiento para abrir por las tardes. El concepto que presentaron, por aquel entonces, fue el de un espacio 'light' de ocio para jóvenes (de entre 14 y 18 años) en horario de 20.30 a 23.00.

Una novedad de la que quedaron enterados los residentes de la zona, en noviembre del año pasado, a través de una circular que el Ayuntamiento de la ciudad envió a los vecinos de la zona para que pudieran presentar alegaciones ante la iniciativa. Algo que no dudaron en hacer, bajo la incertidumbre de si la "pesadilla" -que ya de por sí aseguran vivir por las noches- se iba a agrandar todavía más.

Ahora, un año después, lo que celebran son buenas noticias, puesto que el consejo de Gerencia de Urbanismo (celebrado el pasado 20 de noviembre) le denegó a la empresa Tombi S.L la solicitud de ampliar la licencia de funcionamiento para la actividad de 'discoteca juvenil'. El motivo, según se señala en el expediente, es que el local no habría subsanado las deficiencias indicadas en los informes del Servicio de Inspección realizados el pasado 20 de junio de 2025.

Eso sí, dichas 'deficiencias' no suponen un problema -y así se señala en el escrito- para que la discoteca mantenga vigente el título que le habilita para la actividad de ocio nocturno y restauración. Es decir que, pese a la negativa y al expediente realizado por los técnicos, el local seguirá abierto como hasta ahora.

En el expediente se señala a la empresa encargada de gestionar el local sobre las represalias que podría acarrear el que, pese a no haber recibido el 'ok' de Urbanismo, abriera por las tardes. Básicamente, y como siempre pasa cuando se incumple la ley, se confirma que de abrir en horario para el que la discoteca no está autorizado se comenzaría un expediente sancionador que podría finalizar con una multa económica.

Y no solo eso, sino que también se expondrían a que la Gerencia decretara -mediante un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística- el cierre del local.

Todo un revés para esta conocida discoteca que los vecinos de la zona han celebrado: "Menos mal, ya era lo que nos faltaba... no poder dormir por la noche ni descansar tampoco por la tarde". Asimismo, añaden que "ya podrían haberles dicho algo de las pantallas luminosas que han colocado", insistiendo algunos en que "son cegadoras".