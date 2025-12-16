Cerca de 900 niños en situación de pobreza tendrán juguetes esta Navidad: "Alegrará el corazón de mis princesas"
La Fundación Miguel Carreras, junto con la Cruz Roja, participan en la campaña 'El juguete educativo' con una gran donación.
Viviana nació en Colombia, pero la situación de su país le llevó a viajar a España en busca de un futuro mejor. Hace apenas seis meses llegó a Zaragoza junto con su familia y, desde entonces, ha logrado empezar de nuevo. Aun así, su situación económica todavía no le permite comprar regalos de Navidad para sus hijas, una de ellas con discapacidad.
Por eso, fundaciones como Miguel Carreras, en colaboración con la Cruz Roja, son esenciales, especialmente en fechas tan señaladas. Durante estos días, se ofrecen más de mil juguetes para unos 900 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Zaragoza.
Para Viviana, recibir estos juguetes supone algo más que un regalo material: "Es un agradecimiento muy grande", asegura. "Alegrará el corazón de mis princesas y de muchas niñas más". Sus hijas, de 13 y 16 años, afrontan además el reto de adaptarse a un nuevo país, lejos de su entorno familiar.
Por eso, en ese proceso, explica que este tipo de gestos se convierten en un apoyo emocional. "Todo ha sido muy difícil, la adaptación, están lejos de la familia... A mis hijas les han pasado miles de cosas. Tuvimos muchas dificultades cuando nos trasladaron acá porque fueron injustas las causas", relata con emoción.
Así, desde la Fundación Miguel Carreras, subrayan la importancia de este tipo de campañas. Marta García, representante de la fundación, explica que estas donaciones son unas de las más importantes de todo el año. "Consideramos que todos los niños deben tener un juguete nuevo estas fechas", explica. El objetivo, añade, es que "todos los niños, sean de la familia que sean, vivan las Navidades como cualquier familia, sin diferencias y sin exclusión".