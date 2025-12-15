Comienza la campaña de Navidad de control de alcohol y drogas al volante en Zaragoza: "La única tasa segura es 0'0"

La Policía Local de Zaragoza comienza este lunes 15 de diciembre una campaña especial de control de drogas y alcohol al volante. Una iniciativa que toma vital importancia en estos días festivos de Navidad donde las celebraciones se multiplican con las cenas de empresa y familiares.

De este modo, la Policía Local pone en marcha una campaña de vigilancia en la que se darán cuenta de test de etilometría y consumo de estupefacientes. Así, desde el lunes hasta el 6 de enero (día de los Reyes Magos), el cuerpo municipal aumentará el número de controles a lo largo y ancho de la capital aragonesa.

Una acción que no solo se incrementa en esta época del año sino que en distintos periodos como verano o las Fiestas del Pilar desde la Policía Local -cuerpo competente- se hace especial hincapié en el cuidado al volante.

Esta campaña así refuerza la organizada por parte de la Dirección General de Tráfico que se lleva a cabo del 15 al 21 de diciembre. Así desde el cuerpo policial municipal se añade una segunda fase con duración hasta el 6 de enero.

Desde la Policía Local y el Ayuntamiento de Zaragoza inciden en la tolerancia cero del consumo de alcohol y drogas tras el volante. La presencia de alcohol en la conducción incrementa entre 2 y 15 veces la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. Por ello, señalan que "la única tasa segura es 0’0".

Según la legislación actual, la tasa de alcohol permitida es de 0,25 mg/l en aire respirado. En el caso de conductores noveles y profesionales la tasa es menor siendo de 0,15 mg/l en aire respirado.

Por parte de las drogas, se menciona que el cannabis, la metanfetamina, la cocaína y la anfetamina son las más frecuentes encontradas en los test realizados.

Según los datos de la campaña realizada en las mismas fechas el año pasado, se realizaron 7.533 pruebas de alcoholemia, de las cuales 129 resultaron positivas (1,71%). De ellas, 111 por una tasa superior a la permitida administrativamente y 18 derivaron en ilícito penal.

En el caso de las sustancias estupefacientes, se realizaron 42 pruebas de detección siendo 40 de ellas positivas. De ellas, 38 denuncias administrativas y 2 diligencias por infracciones penales.

Por ende, desde la Policía Local de Zaragoza y el Consistorio señalan que la campaña es “esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que ponen en peligro la seguridad de circulación”.