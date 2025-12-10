Ballesol Puerta del Carmen celebra la llegada de la Navidad con el IX 'Rastrillo de la Ilusión' a favor de Aspanoa

La residencia Ballesol Puerta del Carmen ha inaugurado su IX 'Rastrillo de la Ilusión' a favor de Aspanoa. En un acto cargado de emoción al que han asistido la directora del centro, Sonia Martínez; Juan Carlos Acín, gerente de ASPANOA y Corita Viamonte, cantante, cupletista y madrina del evento por noveno año consecutivo.

"La Navidad comienza con el Rastrillo de la Ilusión de Ballesol", así ha comenzado la directora del centro, Sonia Martínez. Destacando la importancia que tiene el evento para residentes y familiares y que marca el inicio de estas fechas tan señaladas.

Desde hoy y hasta el próximo lunes 15 de diciembre, están a la venta productos cedidos por establecimientos colaboradores en las instalaciones del centro, así como otros artículos.

"Este rastrillo destaca por tener unos precios muy populares una amplia variedad de productos. Desde elementos de decoración, libros y ropa hasta manualidades hechas por los residentes" ha explicado Sonia Martínez.

Por su parte, Juan Carlos Acín, ha detallado la importancia de la labor de Ballesol con iniciativas como esta: "Están con nosotros desde siempre y su aportación es muy valiosa". Además, ha subrayado el valor de su apoyo en estas fechas: "estar cerca de las personas mayores siempre es muy importante".

(De izda a dcha) Susana Cano, directora comercial y responsable de relaciones institucionales de EL ESPAÑOL de Aragón; Corita Viamonte, madrina del Rastrillo de la Ilusión; Sonia Martínez, directora de Ballesol Puerta del Carmen y Juan Carlos Acín, gerente de ASPANOA. E.E.

Martínez ha agradecido la colaboración a todos los comercios en el rastrillo un año más. "El éxito de este evento es gracias a las aportaciones que hace cada uno de ellos, así como a las familias de los residentes que también ponen su granito de arena", ha explicado.

El objetivo en esta novena edición es recaudar más de los 3.785 euros conseguidos el año pasado. "Tenemos la meta muy alta, pero con la colaboración de todos los visitantes lo conseguiremos", ha añadido Sonia.

Para finalizar, el gerente de ASPANOA ha invitado a los ciudadanos a participar en la nueva edición del rastrillo solidario de Ballesol: "Venir a este rastrillo no es solo ayudar a ASPANOA sino también a que los residentes y sus familias tengan una gran respuesta de este rastrillo que preparan con tanta ilusión".

La directora de Ballesol Puerta del Carmen también ha hecho un llamamiento para que la gente haga una visita al evento durante estos días. "Es un buen momento para poder adquirir pequeños regalitos con el motivo de las navidades", ha concluido.