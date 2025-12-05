Zaragoza impulsa más de 28.000 viviendas en diferentes puntos de la ciudad: un 47% serán de protección oficial

La construcción de vivienda en Zaragoza continúa al alza. La capital aragonesa ha impulsado 21 áreas de desarrollo urbano con capacidad para 28.042 viviendas, siendo un 47% de protección oficial y con el objetivo de hacer frente a la crisis de la vivienda.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha informado este viernes de los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad. "Supone incrementar en un 8.52% el parque inmobiliario de la ciudad", ha asegurado.

"A esto se le suman todas aquellas construcciones fuera de estas áreas, como pueden ser solares concretos o las 2.300 viviendas públicas de alquiler asequible en parcelas repartidas por toda la capital", ha apuntado Serrano.

Así, en total Zaragoza cuenta con 21 áreas de desarrollo que están finalizando su ejecución o que lo harán a corto o medio plazo, dado que quince de ellas tienen ya la gestión aprobada para albergar las más de 28.000 viviendas.

Arcosur y Parque Venecia

Hay 15 áreas repartidas en distritos como Sur, Miralbueno, Centro, Delicias, San José, Torrero, Santa Isabel y El Rabal, que ya han empezado con su transformación.

Entre ellas, destaca en volumen Arcosur, que tiene 18.056 viviendas pendientes de ejecutar, de las que 10.454 serán protegidas. Aquí, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja Banco y la Junta de Compensación han alcanzado un convenio para impulsar las 17.000 viviendas que aún faltan por desarrollar en el sector sur de Arcosur.

El segundo mayor volumen de vivienda se concentra en Parque Venecia 2, cuyo proyecto de urbanización ha sido ya aprobado con carácter definitivo y con un plazo de ejecución de las obras previsto de 24 meses. Además, se estima que se necesitará un presupuesto de ejecución de más de 18.000.000 de euros.

El espacio constructivo residencial vendrá definido, fundamentalmente, por manzanas abiertas de planta cuadrada con una superficie de unos 6.400 metros cuadrados y una media de 150 viviendas.

Avenida Cataluña y Aceralia

Otra de las zonas que van a ser modificadas es la avenida Cataluña, ya que, como ha indicado el concejal, el objetivo era que "tuvieran una avenida digna".

Desde el barrio de La Jota hasta el corredor del río Gállego se concentran hasta siete áreas de desarrollo que, o bien ya están ejecutadas y cuentan con residentes desde hace unos meses, o empezarán en breve su urbanización y ejecución. Entre todas, suman una bolsa de vivienda de 2.981 unidades.

Otro espacio que se va a renovar son los antiguos suelos de Aceralia, en el Picarral, con una transformación de 159.080 metros cuadrados de suelos. Al norte quedarán dispuestas 850 viviendas repartidas en seis manzanas.

Miralbueno, Delicias, Centro y San José

En la confluencia de los distritos Centro y Delicias están contempladas las 220 viviendas libres correspondientes en los suelos del Portillo. Aquí se levantará el tercer parque urbano más grande de la ciudad con unas 9 hectáreas de terreno, que tiene un proyecto de urbanización valorado en 33,8 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 14 meses.

Mientras, en San José, se podrán construir 106 viviendas cuando se apruebe la venta de los terrenos de la antigua factoría de Alumalsa. Se cerrará así el desarrollo urbanístico del entorno del Canal Imperial que llevaba casi 40 años paralizado sin encontrar su impulso definitivo.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. E.E

Por último, en Miralbueno, tres áreas despuntan, dos próximas al camino de Vistabella y a la carretera del aeropuerto, con capacidad para 118 viviendas. En otro lado del distrito, una tercera área junto al Camino de Epila podrá albergar 306 pisos.

Más viviendas a medio plazo

De este modo, estos desarrollos urbanos se completan con otros 6 en Miralbueno, Montecanal, Universidad, Centro y San José, que sumarán 4.193 nuevas viviendas, de las que 1.712 tendrán calificación de protección oficial y, por tanto, precios más asequibles para los ciudadanos.

Además, según ha afirmado el consejero, se va a aprobar el convenio y la modificación del plan general de los suelos del antiguo colegio Jesús y María. En los 9.000 metros cuadrados ahora abandonados en el centro de la ciudad, la propiedad levantará 160 pisos y creará una gran zona pública verde y peatonal.

"A finales de 2026 puede ser una realidad que ya haya máquinas trabajando, nos consta del interés de la empresa de empezar con las obras cuanto antes", ha asegurado Serrano.

Con todo esto, Zaragoza busca seguir construyendo vivienda y equipación en los próximos años, y solucionar los problemas. "El problema de la vivienda hay que atacarlo como nos piden los ciudadanos y atender a todas las personas de la ciudad", ha concluido.