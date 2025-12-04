Zaragoza amortizará este año 59,3 millones de euros de deuda: son 68 euros menos por habitante

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando de manera firme y sostenida en el proceso de saneamiento de las arcas municipales. El cuadro de amortización estimado se está cumpliendo y ya alcanza el 99,9 % de lo presupuestado: 46.312.328 euros, a los que habrá que añadir los 13 millones de euros del remanente de tesorería que también irán destinados a la amortización de la deuda, por lo que la cuantía total de este año estará en torno a los 59,3 millones de euros.

El pago de intereses se ha reducido en 1,6 millones de euros respecto al presupuesto inicial, al pasar de los 15,2 millones de euros estimados a los 13,6 millones de créditos definitivos. Este ahorro en intereses es fruto, por un lado del comportamiento favorable de los tipos de interés y, adicionalmente, por la amortización adicional de deuda con cargo al remanente.

Con esta decisión de reducción de la deuda frente al incremento del gasto, se continúa la progresión de saneamiento financiero iniciado desde junio de 2019, cuando la deuda ascendía a 830 millones.

El Ayuntamiento de Zaragoza va a lograr a final del año una disminución de casi 300 millones en seis años y medio. La deuda municipal llegó a superar los mil millones de euros en 2015 y 2016, una época en la que Zaragoza se posicionó como la ciudad con mayor volumen de carga financiera por habitante.

68 euros menos por habitante

El alivio de la deuda por habitante es de 68 euros en el último año y, en comparación con junio de 2019, es ya de 470 euros menos por cada persona que reside en Zaragoza. En estos últimos seis años, la deuda por habitante ha pasado de 1.200 euros a 730.

Esta evolución positiva del Ayuntamiento de Zaragoza contrasta con la tendencia al alza de la deuda pública nacional. Mientras que la deuda por habitante en Zaragoza se ha reducido un 39% desde 2019, en el mismo periodo la carga financiera de la Administración General del Estado se ha incrementado un 34%. La deuda por contribuyente español es actualmente de 34.676 euros, esto es, 8.809 euros más que en 2019.

El Gobierno municipal está conjugando el compromiso con el saneamiento de las cuentas municipales con un histórico refuerzo de la inversión (84,6 millones hasta noviembre, un 46,6% más que el año pasado), para impulsar la transformación de la ciudad con proyectos de gran relevancia que habían permanecido estancados durante muchos años. Es el caso de La Nueva Romareda, las riberas del Huerva, la Ciudad del Cine en la antigua fábrica de Giesa, el Centro Cívico Hispanidad, la remodelación del Albergue Municipal o las reformas de avenidas, calles, plazas, zonas verdes y equipamientos deportivos en los barrios y distritos.

Así, en los últimos años el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido alcanzar ratios históricos en tres conceptos clave para la salud financiera de la ciudad: el mayor Presupuesto Municipal que ha tenido nunca Zaragoza, la menor carga fiscal para la ciudadanía y una notable reducción de la deuda.