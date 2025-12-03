Zaragoza desaloja a 25 personas sin hogar del parque Bruil y lo cierra hasta primavera para limpiar la zona

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado el cierre temporal del parque Bruil, hasta la llegada de primavera, con el objetivo de recuperar las condiciones de salubridad, seguridad y uso público de este emblemático espacio verde de la ciudad.

La decisión se ha adoptado tras los informes emitidos por los servicios de Salud Pública e Infraestructura Verde, que han constatado la situación de insalubridad del parque, así como el deterioro de algunos elementos de esta zona verde.

A primera hora de este miércoles, un importante dispositivo de limpieza, acompañado de personal de servicios sociales y Policía Local se han trasladado hasta el lugar para proceder a la retirada de colchones, muebles, residuos biológicos y basura, así como a la recogida de enseres personales de las personas sintecho que dormían en este lugar y que se han trasladado al interior del Albergue Municipal.

De hecho, a todas las personas que se encontraban en ese momento en el parque se les ha informado que se han abierto 40 plazas más en el nuevo edificio del albergue municipal para que hagan uso de las mismas si quieren, así como de las 25 plazas que entrarán en servicio la semana que viene en El Refugio tras un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento.

En paralelo se ha iniciado el vallado del parque y se ha habilitado una zona de paso para los vecinos, además de mantener abierta la zona de ocio deportiva. Asimismo, en la zona restringida han comenzado los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores, insectos y vectores transmisores de enfermedades.

Cuando finalice este proceso de salud pública comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes. Asimismo, dentro del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, está prevista la plantación de más de cien nuevos árboles en el parque.

El Ayuntamiento ha articulado este operativo como una acción transversal, con la participación de Salud Pública, Limpieza Pública, Infraestructura Verde, la Oficina de Medio Ambiente y el Área de Políticas Sociales, además de la colaboración de la Policía Local para garantizar la seguridad durante los trabajos.

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha querido agradecer la paciencia de los vecinos y ha pedido disculpas por la situación de degradación del parque que han sufrido porque “detrás había una situación de sinhogarismo que nos ha obligado a pedir a la Delegación del Gobierno en Aragón que se hiciera cargo de las personas en situación de asilo que dormían en la calle y que están bajo su titularidad” y, por otro lado, ampliar el número de plazas para personas sin hogar, “consiguiéndolo esta semana con 40 nuevas camas en el Albergue Municipal, cuyas obras están casi finalizadas, y con otras 25 más en El Refugio, gracias a un acuerdo de colaboración”.

El consejero ha añadido que el dispositivo se ha preparado con especial atención al acompañamiento social. “No se trata solo de limpiar y reformar un parque, sino de ofrecer soluciones reales a quienes más lo necesitan. Por eso hemos trabajado para que ninguna persona quede sin una alternativa habitacional si desea aceptarla”, ha afirmado al tiempo que ha añadido que la actuación era imprescindible para garantizar la convivencia y el uso seguro de este espacio público.

Durante todo el proceso, la Policía Local prestará apoyo operativo para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas y asegurar el desarrollo de las actuaciones en condiciones óptimas de seguridad.