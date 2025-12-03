Una de las 25 personas desalojadas del Parque Bruil, sobre su situación: "No sé qué voy a hacer ahora"

María y Claudia (nombres ficticios porque así lo han pedido) esperaban con sus dos mascotas para salir del parque Bruil -su refugio durante meses- sin tener nada claro. "No sé qué vamos a hacer", decía una de ellas, con pesadumbre.

Esta mañana han sido desalojadas, junto a otras 23 personas, por orden del Ayuntamiento de Zaragoza. El motivo: han comenzado los trabajos para recuperar las condiciones de salubridad, seguridad y el uso público de este emblemático espacio verde de la ciudad. Estos durarán, previsiblemente, hasta la próxima primavera.

Una vez retirados los colchones, muebles, residuos y toda la basura acumulada en este tiempo, los servicios de Salud Pública e Infraestructura Verde -acompañados por trabajadores sociales y Policía Local- han ayudado a recoger los enseres de las personas sin techo. Estos han sido trasladados al interior del albergue municipal.

Los profesionales del albergue han atendido a todas las personas que pernoctaban en la zona, además lo han hecho de manera individualizada "para conocer todas sus necesidades". Así lo ha asegurado el concejal de Presidencia y portavoz del Partido Popular en Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha explicado que estos trabajos buscan revivir este espacio verde para los residentes de la zona.

Eso sí, ha asegurado que no se trata únicamente de rehabilitar el parque, "sino de atender y dignificar a aquellas personas que dormían en él". Por eso mismo, ha explicado que, además de la atención individualizada de cada uno de ellos, se les ha informado de todos los recursos habitacionales con los que dispone el Ayuntamiento.

Se les ha informado de que se han abierto 40 plazas más en el nuevo edificio del albergue municipal (que ya ha terminado su reforma) para que hagan uso de las mismas si quieren, así como de las 25 plazas que entrarán en servicio la semana que viene en El Refugio tras un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento.

En paralelo a esto, se ha iniciado esta mañana el vallado del parque y se ha habilitado una zona de paso para los vecinos. La zona deportiva seguirá en uso mientras se lleven a cabo los trabajos. En la zona restringida han comenzado los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores, insectos y vectores transmisores de enfermedades.

Cuando finalice este proceso de salud pública comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes. Asimismo, dentro del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, está prevista la plantación de más de cien nuevos árboles en el parque.

Según ha señalado Lorén, algunas de las actuaciones y reformas entran dentro del Plan Revive Bruil, "como el cambio de luminaria o el arreglo de las zonas de juego".