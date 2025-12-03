Un bus turístico navideño recorrerá todos los puntos de luz de Zaragoza: el viaje cuesta 10 euros y empezará este día

Zaragoza celebra la Navidad por todo lo alto. La capital de Aragón encendió sus espectaculares luces el pasado sábado, 29 de diciembre. Una iluminación que abarca muchas calles en la ciudad. Y para que todos los ciudadanos puedan ver todo el recorrido, desde el Ayuntamiento han puesto en marcha un bus turístico que atravesará todos los lugares donde la magia brilla en la ciudad.

El bus comenzará a dar servicio este puente de la Constitución a las 19.00 horas y continuará durante toda la Navidad. Se trata de uno de los tres vehículos 100 % eléctricos cero emisiones, adquiridos con fondos europeos dentro del plan de renovación de la flota de autobuses para hacer de Zaragoza una ciudad moderna y respetuosa con el medio ambiente.

De hecho, según ha recordado la alcaldesa, la capital aragonesa fue reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, en Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, por ser la primera ciudad española con un servicio de bus turístico completamente eléctrico.

Chueca se ha subido hoy a este bus de la Navidad y ha recorrido un tramo del itinerario, que recorre los puntos iluminados y decorados con las luces navideñas, en un trayecto de aproximadamente una hora, que, además, contará con una animación teatralizada guiada por el personaje Margaret. “Por primera vez, aprovechando que ya tenemos los nuevos buses turísticos preparados, hemos querido completar la oferta turística, con un recorrido navideño para disfrutar de la magia de la ciudad y de la iluminación navideña”, ha indicado, señalando que este bus está pensado tanto para los turistas y visitantes que estos días llegan a la capital aragonesa, como para que los propios zaragozanos redescubran su ciudad desde otro prisma.

Este bus comenzará a dar servicio en este puente de la Constitución, entre el 6 y el 8 de diciembre, con salida en la calle Don Jaime, a las 19.00. Además, circulará también los sábados 13 y 20 de diciembre con salida a la misma hora. Durante las vacaciones navideñas, el bus pasará a ser diario, entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, excepto el 31 y el 1 de enero, con salida a las 19.30.

El recorrido permite disfrutar de las luces navideñas y de los lugares y monumentos más emblemáticos de la capital aragonesa, como el centro histórico de la ciudad el puente de Piedra, el balcón de San Lázaro o el Palacio de la Aljafería.

El precio es de 10 euros con tarifas especiales para familias numerosas, mayores de 65 años, carnet joven o de estudiante, discapacitados o desempleados. Además, en las Oficinas de Turismo, que estarán decoradas de Navidad, se puede recoger el programa navideño ‘Zaragoza donde la magia sucede’ con todas las actividades previstas para estos días tan especiales, así como información de las visitas y servicios.