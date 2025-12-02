El Refugio de Zaragoza amplía sus plazas con 25 camas para acoger a más personas sin hogar

La Hermandad de El Refugio ampliará sus plazas con 25 nuevas camas para acoger a personas sin hogar. Un esfuerzo que hace en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para atender a personas vulnerables que no cuentan con alternativa habitacional.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha visitado este martes la sede de la Hermandad de El Refugio y, en particular, el espacio de la tercera planta que permanecía en desuso desde hace años y que se ha acondicionado para hacer posible esta ampliación. El Ayuntamiento se hace cargo de la adquisición de las camas y también de las taquillas de las que podrán hacer uso las personas que pernocten allí.

"La ciudad está viviendo un repunte del sinhogarismo y el Gobierno de Zaragoza responde con hechos", ha afirmado Natalia Chueca al tiempo que ha recordado que el albergue municipal contará con 40 plazas más para hombres a partir de este jueves, a raíz de las obras del nuevo edificio.

Esta iniciativa se enmarca en el refuerzo de la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades sociales que trabajan con las personas sin hogar. Desde 2017, el presupuesto municipal dirigido a la colaboración con estas entidades del Tercer Sector se ha incrementado por más del doble, pasando de 200.000 a 541.000 euros.

En este sentido, se ha ampliado también la colaboración con las entidades sociales en la gestión colaborativa de pisos tutelados para personas sin hogar, que han pasado de 16 viviendas temporales en 2019 a las 65 que hay actualmente.