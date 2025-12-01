Zaragoza es la primera ciudad europea en acoger el vuelo de una aeronave no tripulada en un entorno urbano

Zaragoza ha sido testigo del primer vuelo demostrativo a gran escala del proyecto internacional U-SAVE en el entorno de la Expo. Se trata de un sistema aéreo de rápido envío y eficiente de suministros esenciales en caso de situación de emergencia dentro de una ciudad.

Ha sido la primera vez que se realiza un vuelo de demostración en situación simulada de emergencia en un entorno urbano a nivel europeo, con la aeronave eléctrica no tripulada de gran capacidad EH216 de la empresa EHang. Todos los presentes en el acto han señalado que se trata de un evento "histórico y que pasará a los anales de la historia".

Esta aeronave tiene seis metros de longitud y capacidad de Despegue y Aterrizaje Vertical (eVTOL, con sus siglas en inglés), y una capacidad de carga útil de hasta 220 kilos, lo que le permite transportar materiales como equipos médicos, medicamentos y otros suministros vitales.

Esta demostración pone el broche final al proyecto U-SAVE impulsado por un consorcio internacional liderado por ALIA (clúster Logístico de Aragón) y AERA (Clúster de Aeronáutica, Aeroespacial y de Defensa de Aragón) junto con la empresa EHang.

Este evento histórico se enmarca dentro del acuerdo de colaboración estratégica firmado en 2021 entre la empresa EHang y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de proyectos piloto con aeronaves no tripuladas utilizando el Hera Drone Hub, en el Parking Sur de la Zona Expo, como espacio de pruebas.

La alcaldesa ha señalado la importancia de este acuerdo para Zaragoza: "Hemos querido ser pioneros y crear una ordenanza pública para garantizar la seguridad jurídica para que todas las empresas que tienen que testar sus productos puedan hacerlo aquí".

En este sentido, señala que proyectos como este refuerzan una Zaragoza donde la movilidad sostenible y la innovación van de la mano y así "avanzar y dibujar el futuro". Asimismo, ha recordado la importancia de la colaboración y cooperación de instituciones públicas y empresas privadas en proyectos como este.

La aeronave volando sobre la Zona Expo. E.E.

Desde ALIA, su director general, Ángel Gil, ha subrayado que U-SAVE es "un nuevo ejemplo de cómo desde ALIA estamos impulsando la colaboración a nivel internacional entre empresas y clústeres, promoviendo soluciones logísticas pioneras y escalables".

La COO de la empresa EHang para Europa y América Latina, Victoria Jing Xiang, ha subrayado que con este vuelo "hemos demostrado cómo los avanzados eVTOL no tripulados de EHang pueden ofrecer una solución eficiente, rápida, inteligente y sostenible para la respuesta urbana ante emergencias".

Por su parte, desde Fundación Ibercaja, su director general, José Luis Rodrigo, ha destacado que "en Fundación Ibercaja, a través de Mobility City, siempre hemos trabajado con un objetivo y compromiso claro: la movilidad debe estar al servicio y ser accesible para las personas, mejorando su vida y consiguiendo así ciudades más humanas, sostenibles y centradas en los ciudadanos".