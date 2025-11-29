Juanjo Bona ilumina "la Navidad más mágica de la historia" a ritmo de jota: "Gracias Zaragoza por ser la mejor tierra"

La Navidad ya ha llegado oficialmente a Zaragoza, y lo ha hecho de la mano de un acto lleno de emoción y música: el encendido de las luces navideñas, que este año ha contado con un invitado muy especial: Juanjo Bona. Su presencia en el evento ha añadido un toque de magia y cercanía a un acto que marca el inicio de una de las épocas más esperadas del año en la ciudad.

Puntual a las 18.30 horas, con la plaza de España completamente abarrotada de zaragozanos y fans de Juanjo que aguardaban ansiosos el inicio de la celebración, el cantante y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañados del Paje Real, subieron al escenario instalado en el corazón de la capital aragonesa. El artista de Magallón, visiblemente emocionado, hizo las delicias de centenares de fans que se agolparon en un evento que simboliza la llegada de la Navidad.

Y, como no podía ser de otra forma, lo hizo a ritmo de jota, haciendo las delicias de los miles de zaragozanos que no iban a perderse la oportunidad. El cantante cantó primero “Despierta Aragón”, uno de sus hits que toca emocionado por todos los rincones de España, y después se ‘vistió’ de Mariah Carey para dar la bienvenida a la Navidad con el “All I Want for Christmas Is You”.

Así, Natalia Chueca y Juanjo Bona dieron inicio a una cuenta atrás, con el coro de las miles de personas que se congregaron para ver a su ciudad brillar como nunca antes lo había hecho.

Con este encendido, Zaragoza inicia su transformación durante cinco semanas en las que la cultura y la tradición se darán la mano para sumergirse al completo en la magia de la Navidad. Serán más de 600 espectáculos y eventos tradicionales y de ocio para todas las familias.

Este año, la capital aragonesa da un paso más en su relato navideño y, bajo el lema “Zaragoza, donde la magia sucede”, se convierte en un escenario único a través de una iluminación renovada y que se estrena en multitud de puntos de la ciudad.

La iluminación navideña de Zaragoza se extenderá a lo largo de un recorrido más amplio, incorporando figuras y adornos de gran tamaño en diferentes puntos de la ciudad. El Ayuntamiento iluminará su fachada con 69.000 luces leds, la plaza de Paraíso saludará a los visitantes con un gran árbol inspirado en las conexiones neuronales de Ramón y Cajal, un paraguas de luz cubrirá la gran Virgen del Pilar de Monge y dos ángeles de diez metros de altura darán la bienvenida al Parque Grande.

Pese a que el encendido se ha trasladado este año a la plaza de España, la plaza del Pilar seguirá siendo el núcleo central de estas semanas de celebración. Un año más, el Belén de Judea volverá a ser uno de los grandes atractivos, reuniendo a más de 100 figuras que recrean la tradición y los oficios aragoneses.