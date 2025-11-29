Elena Tomás, portavoz de ZEC: "La izquierda se debería presentar unida a las próximas elecciones en Zaragoza"

Elena Tomás, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

"Empezamos el PP con muy buen entendimiento con el Gobierno de Natalia Chueca, pero ha habido desencuentros con la ordenanza de movilidad sostenible y la subida de las tasas del agua y las basuras". "Somos un grupo que trabaja muchísimo, leemos expedientes continuamente y es verdad que a veces hemos echado en falta apoyo del PSOE". "Imagino que sí repetiré como candidata en las próximas elecciones. Yo estoy dispuesta a encabezar la lista, pero me debo a lo que diga mi partido".

Elena Tomás (Zaragoza, 1978) repasa con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el momento político que vive la ciudad. Asegura ver al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Julio Calvo, "cansado de estar en política" y confía en que el PSOE "se centre y trabaje al máximo" para que la izquierda vuelva a gobernar en la ciudad.

La concejala cree que el Gobierno de España, del que IU forma parte, no está dando soluciones a las necesidades reales de la clase trabajadora, y advierte del riesgo que eso puede suponer para los partidos de izquierdas.

Recuerda, también, que ya para las municipales de 2023 propuso a Podemos y CHA ir bajo un mismo paraguas, pero ellos apostaron por el 'no', dejando a la izquierda con 12 concejales frente a los 19 que suman PP y Vox.

En septiembre, mes del reinicio del curso político, parecía haber buen entendimiento entre ZEC y el Gobierno de Natalia Chueca, ¿qué ha pasado para que volvamos a estar así?

Nosotros habíamos trabajado con Medio Ambiente y Movilidad, sobre todo, y había buen entendimiento. Nos entendimos muy bien para la ordenanza de movilidad sostenible, aunque luego le cambiaran el nombre para no molestar a Vox.

Votamos cosas a favor y cogieron muchas de nuestras ideas, pero luego no hemos estado de acuerdo con que por los carriles bus también pudieran moverse motocicletas, que es lo que ha aportado Vox. Hemos tenido desencuentros con ese tema y con la subida de los precios del agua y las basuras, que depende del área de Hacienda.

El año anterior, el Gobierno votó nuestra propuesta de una subida basada en el IPC. Sin embargo, este año Vox estuvo dispuesto a apoyarles subiendo las tasas por encima.

Nosotros dijimos que apoyaríamos siempre todas las subidas que fuesen conforme al IPC, que es la subida que se aplica a los salarios, pero que no apoyaríamos una que fuese mayor y, por tanto, votamos en contra.

Hablemos de sus compañeros del pleno, ¿cómo ve Zaragoza en Común a Vox?

Veo a un portavoz que está muy cansado de estar en política y que se encarga de contener el discurso muy ultraderechista que tienen el resto de sus compañeros.

"Entiendo que estar trabajando internamente para lograr una cohesión en tu partido desgasta muchísimo, espero que el PSOE lo solucione"

Y del PSOE, ¿qué opinión tiene?

El PSOE está viviendo un proceso de cambio y los procesos de cambio en los partidos políticos siempre son muy duros. Espero que se centren y puedan trabajar lo máximo por ganar y porque Zaragoza vuelva a estar gobernado por un partido progresista con el apoyo de Zaragoza en Común o, directamente, que gobernemos nosotros.

Una de las cosas que se le achaca al PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza es que ha estado más pendiente de sus pugnas internas que de hacer oposición. ¿Ha perjudicado todo esto a la izquierda?

Nosotros somos un grupo municipal que trabajamos muchísimo, leemos expedientes continuamente y es verdad que a veces hemos echado en falta ese apoyo por parte del PSOE. Pero entiendo que estar trabajando internamente para lograr una cohesión en tu partido desgasta muchísimo.

Lo que espero es que se solucione y que los partidos de izquierdas lleguemos muy fuertes y más cohesionados a las próximas elecciones.

La última encuesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN dejaba al PP al borde de la mayoría absoluta y a Vox, con entre 5 y 6 concejales. En total sumarían hasta 21 ediles de 31 posibles. ¿Cree que Zaragoza es ahora una ciudad más de derechas?

No sé si Zaragoza es una ciudad más de derechas, lo que sí creo es que mucha gente de izquierdas ha dejado de votar. Eso, aunque lo miremos desde la perspectiva local, hay que analizarlo siempre desde un punto de vista estatal. Y yo creo que el Gobierno, a nivel estatal, no está dando soluciones a las necesidades reales de la clase trabajadora de este país, y ese es básicamente el problema.

Si el Gobierno central no da soluciones reales a los problemas que tiene la gente trabajadora, que son unos sueldos bajos, no poder acceder a la vivienda, la subida de los precios... Si no das una solución real a todo eso, la gente o te deja de votar o pasa a votar otras opciones.

Eso lo estamos pagando también en las comunidades autónomas, en los municipios y en las ciudades. Si desde la izquierda no se da una solución a la clase trabajadora, que son tus votantes potenciales, o dejan de votarte o empiezan a explorar nuevas opciones que no creo que sean las correctas.

Al trabajar en el Ayuntamiento, yo veo la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vox puede hacer una rueda de prensa diciendo que está a favor de la escuela pública, pero luego, las políticas que se ponen en marcha o lo que se pide en los presupuestos es dar más dinero a la concertada.

Desde luego, la derecha no es una opción para la clase trabajadora y la clase trabajadora es la base de este país. La opción somos la izquierda, pero si la izquierda en el Gobierno central no le da soluciones eso también lo notamos.

Nos tienen que ver como una opción para solucionar esos problemas.

"La unión nunca puede ser básicamente electoral sin tener una base clara de cuáles son las necesidades y los principios de cada partido"

¿Repetirá Elena Tomás como candidata a las próximas elecciones?

Bueno, ya veremos. Yo imagino que sí. Ha costado mucho que se me conozca y todavía estamos en ello, aún soy desconocida para muchas personas. Vengo de un trabajo normal y corriente y soy completamente nueva en esto de la política.

Lo que queremos desde Zaragoza en Común, y ya era así cuando nos presentamos a las anteriores elecciones, es ir más unidos con los partidos a la izquierda del PSOE.

Esa va a seguir siendo nuestra apuesta: conseguir la unión de la izquierda para que la derecha no gobierne en nuestra ciudad. Yo estoy dispuesta a encabezarla, pero me debo a lo que diga mi partido y haré lo que se me diga.

En las elecciones de 2023, ZEC retuvo dos concejales pero Podemos y CHA quedaron fuera. Si hubieran ido juntos, el resultado habría sido muy diferente. ¿Cómo cree que se tiene que presentar la izquierda a la izquierda del PSOE a las próximas municipales?

Yo creo que la izquierda se debería presentar unida, lo que pasa es que la unión nunca puede ser básicamente electoral sin tener una base clara de cuáles son las necesidades y los principios de cada partido. Hay que tener en cuenta cómo se van a hacer las cosas, y eso es un trabajo interno que tienen que hacer cada partido político y las personas que quieran integrar esa unión.

Nosotros apostamos por la unidad, ya lo hacíamos entonces. Yo recuerdo que tuve un debate con una persona de CHA y otra de Podemos en el que nosotros hablábamos de apostar por la unidad. Creíamos que debíamos ir juntos, pero ellos apostaron por el ‘no’, nosotros entramos y ellos se quedaron fuera. Esta vez seguimos pensando lo mismo, no hemos cambiado de parecer, pero es verdad que hay que tenerlo muy claro, hay que hablarlo previamente y todos tenemos que ser conscientes de que si queremos ir unidos hay que hacerlo lo mejor posible.

¿Hablamos de ir todos bajo el paraguas de ZEC o sería otra marca distinta? ¿Sumar, quizás?

No lo sé, ni siquiera lo hemos hablado, la verdad.