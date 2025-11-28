La población de personas sin hogar aumenta en Zaragoza: hay 100 viviendo en la calle y el 80% son extranjeros

Los voluntarios de Cruz Roja la pasada noche del 26 de noviembre, en Zaragoza, con una persona sin hogar. E.E Zaragoza

Unas 266 personas viven en las calles de Zaragoza. Una cifra bastante superior a la que se recopiló en el último conteo, realizado en 2023. Concretamente, son 100 más de las que, además, el 80% son extranjeros y un 11% son mujeres.

Así lo ha expuesto la concejal de Política Social, Marián Orós, esta mañana, acompañada por la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo. Ambas han presentado los primeros datos del recuento que se llevó a cabo -organizado por el Ayuntamiento y con la colaboración de la entidad social- el pasado miércoles, 26 de noviembre.

Este estudio se enmarca en la continuidad del estudio iniciado en 2023, cuando el Ministerio de Inclusión impulsó un recuento simultáneo en toda España. Aunque este año el Ministerio renunció a repetir el proceso, el Ayuntamiento ha decidido mantenerlo "por su importancia para obtener una 'foto fija' y actualizar los perfiles y necesidades de las personas que viven en la calle", ha recordado Orós.

Por sexo, de las personas que se encontraron ese día los voluntarios, 220 eran hombres, 29 mujeres y 17 no se pudieron identificar. La "buena noticia", según Orós, es que unas 127 de ellas permitieron que se les hiciera una entrevista "lo que permitirá tanto identificar las causas del sinhogarismo, como ajustar mejor los programas municipales".

Las mujeres siguen siendo, al igual que hace dos años, un 11% del total. Aunque, tal y como lo ha señalado la edil, en términos absolutos "si ha habido un ligero incremento, porque son 11 más que en 2023 en situación de calle".

En cuanto a las personas sin hogar que proceden de otros países, representan ahora un 80%. Ello supone un incremento de un 20% con respecto al último conteo. Además, "el 82% de ellos provienen de países africanos lo que confirma lo que veníamos observando del aumento de ese perfil de joven africano y sin documentación en las calles", apunta Orós.

"Ninguna ciudad está exenta de esta situación, es nacional", ha asegurado, reclamando la necesidad de un refuerzo de las políticas migratorias además de en vivienda. "La inmigración es una oportunidad para esta ciudad, pero debe ser ordenada, legal y vinculada a programas de formación y empleo", ha añadido, apuntando que para conseguir esto "necesitamos el esfuerzo de todos".

Pese a este incremento de personas sin hogar, la concejal ha asegurado que "Zaragoza sigue estando por debajo de la media nacional". Hace dos años, el porcentaje nacional por cada 10.000 habitantes situaba esta situación en un 5,4%. Este 2025, la capital de Aragón "ha aumentado, pero está a un 3,6%". La comparativa, eso sí, reclama que ha tenido que ser con los datos de 2023 "ya que este año el Ministerio no ha hecho este estudio, ojalá los hubiéramos tenido actualizados".

Estos datos forman parte de la primera fase del estudio. La segunda se presentará en los próximos días "y permitirá diagnosticar más en profundidad la situación", ha concluido.